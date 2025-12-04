Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La incertidumbre y el desgaste emocional marcan el día a día de las familias de Juana Morales y Pedro Kreder, la pareja desaparecida el 11 de octubre tras salir de Comodoro Rivadavia con destino a Camarones. La Toyota Hilux en la que se movilizaban fue vista por última vez cerca de Caleta Córdova, y desde entonces, la investigación se ha movido entre hipótesis, sin arrojar resultados concluyentes.

En una cruda radiografía del estado de la causa, Laura Kreder, hija de Pedro, dialogó con Seta TV y expresó la angustia familiar: “Lamentablemente no tenemos absolutamente nada nuevo… estamos como el primer día“. La mujer reconoció que, si bien la búsqueda continúa activa, la magnitud de los recursos desplegados ha mermado con el tiempo.

“Con el pasar de los días la intensidad ya no es la misma, los recursos ya se han utilizado. Lo que queda es una búsqueda activa pero no con la misma intensidad“, explicó. Y agregó: “Nos despertamos todos los días esperando un llamado, que nos digan que apareció algo como un objeto, una prenda… algo. Lo difícil es entender es que después de tantos días no haya ningún rastro de dos personas”.

La lentitud del sistema judicial agrava la situación. La familia Kreder aún no ha recibido resultados fundamentales para la causa, como el ADN solicitado y el reporte de la compañía telefónica, elementos que podrían confirmar movimientos o escenarios posibles. “Aceptar los tiempos del sistema. Ya pasaron muchos días y todavía no tenemos nada. No nos queda otra que esperar respuestas”, señaló la hija del hombre.

Ante la falta de avances en el terreno, la difusión mediática se mantiene como la herramienta más poderosa. La familia insiste en que el caso no debe caer en el olvido: “Lo único que nos queda es que no se deje de hablar. Agradecemos a los medios porque mantienen viva la búsqueda. Y seguimos haciendo un llamado a la solidaridad, si alguien vio algo, por favor que se acerque a la fiscalía“.