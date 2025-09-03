Ekatherina, de tres años, permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de haber sido retirada de la lista de trasplante por una lesión cerebral.

La niña de Comodoro Rivadavia nació con una cardiopatía congénita severa, conocida como hipoplasia del ventrículo izquierdo, que la llevó a pasar la mayor parte de su corta vida en hospitales. Desde su nacimiento fue sometida a múltiples intervenciones, incluidas tres cirugías a corazón abierto y diferentes tratamientos paliativos. En 2024 ingresó en emergencia nacional en el INCUCAI como paciente prioritaria y, desde octubre de ese año, permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires junto a su familia, en espera de un corazón compatible.

Por episodios prolongados de presión arterial muy baja y problemas hemodinámicos, Ekatherina sufrió una lesión cerebral que cambió radicalmente el panorama. Este daño derivó en que los médicos decidieran bajarla temporalmente de la lista de espera, ya que el riesgo de una hemorragia intracraneal hacía imposible someterla a una cirugía.

Este miércoles, Anastasia Kravchenko, su mamá, publicó un video en la cuenta de Instagram @uncorazonparaekatherina donde dio a conocer cuál es el estado actual de salud de su hija.

“Agradezco un montón a todos por preocuparse y ayudarnos en todo lo que pueden”, expresó en el inicio del video para luego pasar a contar cómo se encuentra la niña.

“Está bien y está, de a poquito, saliendo de todo esto que le pasó que fue extremadamente grave”.

“El aspecto de su corazón es estable, no quiere decir que esté bien, pero está estable y eso es bueno. En lo neurológico, las secuelas que le quedaron de esta lesión cerebral no las vamos a saber hasta pasado bastante tiempo“, explicó.

Además, dio a conocer que tras lo sucedido “hay una decisión que tomar sobre el trasplante. El equipo médico junto a nosotros debemos decidir si sigue siendo una opción para Ekatherina, hoy no lo sabemos, faltan un par de cosas más para hacer y tener un panorama más detallado de qué es lo mejor para ella”.

Finalizando, Kravchenko afirmó: “Está bien y está, de a poquito, saliendo de todo esto que le pasó que fue extremadamente grave. Tenemos muchísima fe y estamos tranquilos, acompañándola, haciendo rehabilitación mientras ella lo va permitiendo. Tenemos mucha fe de que va a recuperarse y va a poder trasplantarse”.