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El propietario de un supermercado de Kilómetro 5, en la localidad de Comodoro Rivadavia, reconoció ante la Policía que efectuó un disparo durante una discusión frente a su local. El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre, alrededor de las 19:10, en las inmediaciones del supermercado chino “Super Oriente”, en la esquina de avenida Ingenieros y Rodolfo Casamiquela.

Los efectivos llegaron después de que el Centro de Monitoreo alertara sobre una pelea entre varias personas y advirtiera que uno de los involucrados tendría un arma de fuego. En el lugar, dos hombres señalaron al comerciante como quien habría disparado. Ambos se retiraron sin lesiones y, según el parte, no quisieron aportar más información ni realizar una denuncia.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra a varias personas junto a un vehículo y en el que se escucha una detonación. Más tarde, el dueño del comercio se presentó ante la Policía y admitió haber disparado. Explicó que lo hizo porque las otras personas estaban molestando a los clientes.

El comerciante entregó voluntariamente el arma, que contaba con documentación. En presencia de un testigo civil, los policías secuestraron una pistola Bersa Thunder 380, calibre .380, junto con un cargador sin municiones y una credencial de legítimo usuario.

Los efectivos rastrillaron el lugar para buscar evidencias, pero no encontraron vainas servidas. La investigación también prevé identificar a posibles testigos y relevar las cámaras de seguridad de la zona.