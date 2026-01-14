Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Schwab, ocurrido durante las primeras horas del miércoles. El cuerpo fue localizado en el Cerro Chenque, cercano a la costanera, un área habitualmente utilizada para actividades recreativas. La causa fue caratulada como homicidio por el fiscal Marcelo Cretton, quien confirmó que se investigan todas las hipótesis posibles.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 4 de la mañana, tras una intensa búsqueda iniciada luego de la denuncia por averiguación de paradero de la joven. Fueron familiares y allegados de Valeria quienes dieron con el cuerpo y alertaron de inmediato a las autoridades, con lo cual se desencadenó un amplio operativo policial y judicial en la zona.

En conferencia de prensa, el fiscal detalló que constataron que el cuerpo se encontraba sin vida y presentaba “escoriaciones visibles“. La autopsia se considera fundamental para arrojar luz sobre las circunstancias exactas de la muerte. Cretton indicó que ya se ha tomado contacto con la hermana y la pareja de la víctima, quienes están aportando información relevante.

El jefe policial Lucas Cocha y el fiscal Marcelo Crettón. FOTO: ADNSUR.

El cuerpo fue encontrado en un barranco situado antes del sector conocido como Eureka, en un desvío poco iluminado del camino habitual. El fiscal remarcó que el hecho tiene “todas las características de una muerte violenta forzada“, y añadió que las condiciones físicas de la víctima refuerzan la hipótesis de un ataque con terceros.

Asimismo, Criminalística realizó un minucioso relevamiento del terreno, para lo que cerró el predio y encontró elementos de la víctima. Sin embargo, se confirmó la ausencia del teléfono celular de Valeria. Las cámaras de seguridad ya están siendo analizadas por investigadores para determinar posibles desvíos en el recorrido de la joven y la presencia de otras personas en el sector.

Cercanías del lugar donde hallaron el cuerpo de la mujer.

Respecto a posibles signos de abuso sexual, el fiscal se mostró cauto, solicitó prudencia a los medios locales y señaló que la autopsia será determinante. “Ni siquiera el jefe de Criminalística podría afirmarlo en este momento”, declaró, asegurando que el cuerpo fue preservado correctamente y se tomaron las muestras necesarias.

Cretton expresó su sorpresa ante la ocurrencia de un hecho de esta gravedad en una zona céntrica y transitada, incluso durante la noche. “No se puede descartar absolutamente nada. No es normal que haya pasado esto en la ciudad“, concluyó, lo cual abrió el abanico de sospechas e indicó que se analizará la actividad de la víctima para intentar esclarecer este trágico suceso.