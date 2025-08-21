Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio alteró la calma del barrio 9 de Julio de la localidad de Comodoro Rivadavia el pasado lunes 18 de agosto, alrededor de las 17:00 horas. En esa fecha y horario especificados anteriormente, un vecino, cuya identidad se mantiene en reserva, fue víctima de una brutal agresión tras reclamarle a un conductor que había atropellado a su perro en la intersección de las calles Ituzaingó y Sargento Cabral. El ciudadano se encuentra internado en estado delicado.

El hombre, de mediana edad, sufrió graves lesiones que pusieron en riesgo su vida y lo dejaron internado luchando por su vida. Entre las heridas más severas se encuentran una fractura a nivel del cráneo, desprendimiento de piezas dentales y daño en el maxilar, de acuerdo a lo que informó el jefe de la Comisaría Segunda, Gustavo Toledo, a ADNSUR. El caso causó una profunda conmoción en los vecinos y vecinas de la capital nacional del petróleo, dado a la violencia del hecho.

Tras el ataque, el lesionado fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Hospital Regional, donde fue intervenido quirúrgicamente recientemente, según informaron fuentes de la Policía de Chubut. Actualmente, el hombre permanece internado en sala intermedia de cirugía, con un estado de salud “estable y lúcido”, aunque su situación sigue siendo delicada. Las lesiones sufridas son graves, tal como se indicó anteriormente.

Según fuentes cercanas a la investigación, la fractura de cráneo fue causada por un golpe con un ladrillo que le propinó el violento. La policía ha identificado al presunto agresor gracias al testimonio de un familiar de la víctima, quien lo reconoció a través de imágenes. Se ha radicado la denuncia correspondiente ante la Policía de Chubut, que se encuentra trabajando en verificar la identidad del agresor, dar con su paradero y esclarecer las circunstancias del ataque.

Finalmente, el jefe policial, Toledo, describió el incidente como “una situación atípica” debido a el nivel de agresión por el incidente con el perro. La inusual violencia fue desatada a raíz de un reclamo que realizó el damnificado -que hoy se encuentra internado en el centro de salud- por el atropello de una de sus mascotas. La policía continúa recabando pruebas y testimonios para llevar al responsable ante la justicia.