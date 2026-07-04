Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a apuntar contra el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y reclamó públicamente que el Municipio defina quiénes serán los primeros beneficiarios de las viviendas construidas para las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte. La respuesta del jefe comunal no tardó en llegar. A través de un descargo en sus redes sociales, sostuvo que su ciudad “merece la atención que le corresponde“.

El intercambio se produjo en un contexto de creciente tensión política entre el Gobierno provincial y el Municipio de Comodoro Rivadavia. En los últimos días, ambas administraciones protagonizaron un fuerte enfrentamiento por el acuerdo firmado entre la Provincia e YPF para el traspaso de bienes y activos vinculados a la salida de la petrolera de áreas maduras en Chubut. El Ejecutivo provincial defiende el convenio y asegura que permitirá recuperar activos estratégicos para la provincia. Desde el Municipio y distintos referentes de la oposición, en cambio, cuestionan especialmente el tratamiento del pasivo ambiental y sostienen que el acuerdo libera a YPF de responsabilidades futuras.

“Nacho” Torres le exigió a Macharashvili que “deje de jugar con la angustia de tantas familias”

Mediante sus redes sociales, Torres subrayó que ya le había planteado personalmente el tema al intendente, aunque decidió hacerlo público para reiterar el pedido de una reunión. “Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias“, expresó. Además, recordó que las primeras viviendas estarán terminadas en menos de un mes y destacó que fueron construidas íntegramente con fondos provinciales. Seguidamente, consideró que ahora le corresponde al Municipio completar el relevamiento definitivo.

“Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando”, manifestó. El mensaje también incluyó una fuerte crítica a la administración municipal por la situación que originó el conflicto. Torres señaló que las familias afectadas por el derrumbe “fueron estafadas por el municipio”, en alusión a las autorizaciones otorgadas años atrás para construir en un sector que posteriormente fue considerado de riesgo geológico.

La respuesta de Othar Macharashvili: “Acepto su invitación”

Macharashvili también recurrió a sus redes sociales para responder al mandatario provincial. En su publicación, aseguró que ya se destinaron más de 5.000 millones de pesos para afrontar la emergencia generada por el deslizamiento de tierras y afirmó que existe un trabajo coordinado entre distintas áreas provinciales y municipales para asistir a los vecinos damnificados. “Desde el comienzo mantenemos reuniones periódicas con las familias afectadas y trabajamos de manera coordinada entre los equipos de Desarrollo Social, Salud, Infraestructura tanto del Municipio como de la provincia, al igual que con el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda”, esgrimió.

Se refirió a la invitación formulada por Torres para mantener una reunión y coordinar la segunda etapa del plan habitacional. “Acepto su invitación y la tomo como un gesto de madurez, propia de quien comienza a dejar atrás la juventud impulsiva”, dijo Macharashvili, en un mensaje que combinó la aceptación del encuentro con una crítica al gobernador. En ese sentido, expresó: “Espero que esta reunión sea la primera de muchas para abordar, con seriedad y responsabilidad, todos los temas pendientes que la Provincia mantiene con Comodoro Rivadavia”.

El conflicto comenzó a principios de enero, cuando un importante movimiento de suelo provocó el derrumbe de parte del cerro Hermitte y generó graves daños en viviendas de la zona. Tras diversos estudios geológicos, se determinó que el sector presentaba un alto riesgo para la permanencia de los habitantes, por lo que decenas de vecinos debieron ser evacuados y abandonar definitivamente sus hogares. Desde entonces, Provincia y Municipio impulsaron distintas acciones para asistir a los damnificados, al tiempo que avanzaban en la búsqueda de soluciones habitacionales permanentes. La construcción de estas viviendas surgió como una de las principales respuestas para quienes perdieron sus casas a raíz del deslizamiento.