El primer bebé de 2026 en Comodoro Rivadavia nació a las 0:03 horasdel 1 de enero en el Hospital Regional. Su progenitora decidió darlo en adopción y ya se inició el proceso legal para encontrarle una familia.

Según información confirmada a ADNSUR, el bebé pesó 2,740 kilogramos y se encuentra en buen estado de salud, bajo control médico y con la atención correspondiente por parte del equipo de salud.

Tras el parto, se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes y el recién nacido fue puesto a disposición del sistema de adopción, quedando bajo resguardo institucional

La intervención es acompañada por las áreas competentes de protección integral de la niñez, que continuarán con las actuaciones previstas por la normativa legal vigente para garantizar los derechos del niño y su bienestar.