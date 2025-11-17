Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la alerta roja por intensos vientos que afecta este lunes a Comodoro Rivadavia, una situación de urgencia terminó con un final feliz: una mujer dio a luz a su beba dentro de su automóvil, en la entrada del Hospital Alvear, ubicado en la zona norte de la ciudad.

El parto ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando la madre, Mariana, comenzó con trabajo de parto y decidió trasladarse por sus propios medios al centro de salud. Sin embargo, al llegar no pudo descender del vehículo debido a la intensidad de las contracciones y pidió asistencia al personal del hospital.

Ante la emergencia, un equipo de enfermeros del Hospital Alvear acudió de inmediato y asistió el nacimiento dentro del auto. Gracias a la rápida intervención, la beba —que también fue llamada Mariana— nació en buenas condiciones.

Minutos después del parto, madre e hija fueron trasladadas a una sala del hospital donde completaron la atención correspondiente. Según informaron desde el establecimiento, ambas se encuentran en perfecto estado de salud.

Un parto en condiciones climáticas extremas

El episodio ocurrió en un contexto especialmente complejo para la ciudad, que se mantiene bajo alerta roja por vientos extremos, con ráfagas que dificultan la circulación y los traslados de emergencia.

Desde el personal sanitario destacaron la actuación del equipo de enfermería, cuya rapidez permitió resolver la situación pese a las adversas condiciones climáticas y a la ausencia de guardia ginecológica y obstétrica en el hospital durante la madrugada.

La mujer, que ya es madre de seis hijos, vivió un momento inesperado pero con un final feliz que hoy se suma a una jornada marcada por el temporal en Comodoro Rivadavia.