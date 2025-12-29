Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos jóvenes oriundos de Comodoro Rivadavia fueron encontrados sin vida en el río Paraná, en la provincia de Corrientes, tras haber desaparecido el sábado en medio del fuerte temporal que afecta a la región desde hace varios días. El trágico hallazgo se produjo este domingo y estuvo a cargo de buzos de la Prefectura Naval Argentina.

Las víctimas fueron identificadas como Sebastián Vargas, de 35 años, y Facundo Herrera, de 23, ambos residentes de la ciudad chubutense. Según informaron medios locales, los cuerpos fueron localizados cerca del mediodía en la zona del ex zoológico, a la altura del kilómetro 1.450 del río Paraná.

De acuerdo con especialistas y rescatistas que operan en el lugar, ese sector del río presenta altos niveles de peligrosidad, ya que, pese a aparentar calma en la superficie, cuenta con pozos profundos, corrientes irregulares y restos de antiguas estructuras sumergidas, lo que lo convierte en un área de alto riesgo para quienes no conocen la zona.

El hecho ocurrió en el marco de la emergencia climática en Corrientes, donde el temporal ya dejó más de 400 personas evacuadas y varias localidades declaradas en estado de emergencia, debido a las intensas lluvias y la crecida de ríos.

Pedido de ayuda

En este contexto, una de las familias de las víctimas inició un pedido solidario para reunir fondos que permitan viajar a Corrientes, realizar los trámites necesarios y trasladar los cuerpos a Comodoro Rivadavia para su despedida final.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Breen.soria27, habilitado para recibir aportes solidarios y acompañar a la familia en este difícil momento.