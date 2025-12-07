Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El aeropuerto de Comodoro Rivadavia atravesó momentos de tensión cerca de las 15 horas de este domingo, luego de una amenaza de bomba que obligó a interrumpir la actividad habitual y evacuar de inmediato a todas las personas presentes en la terminal.

Una mujer, que se encontraba con su hija menor de edad, afirmó que tenía un artefacto explosivo en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo que iba de la ciudad patagónica hacia Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía horario de despegue a las 15:30.

La alerta surgió de manera inesperada y tomó por sorpresa tanto a los pasajeros como al equipo que desarrollaba tareas operativas.

Apenas la mujer expresó que portaba “una bomba”, se aplicó el procedimiento previsto para este tipo de situaciones, que contempla despejar el edificio y mantener a la gente en una zona segura mientras se evalúa el escenario.

“Atención, por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto”, se escuchó por los altoparlantes.

El sector arbolado próximo a la salida fue el punto elegido para concentrar a los evacuados, debido a su distancia del edificio y a la accesibilidad inmediata. El movimiento generó inquietud, en especial entre quienes estaban por embarcar o aguardaban la llegada de familiares.

Ante este episodio, la actividad de la terminal se vio afectada durante al menos 40 minutos, aunque ya está funcionando con normalidad.

Según constató el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX), del equipo antibombas de la PSA, no contaban con equipaje despachado y el protocolo dio negativo. En tanto, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia dispuso requisa sobre las pertenencias de la causante, quien fue detenida.