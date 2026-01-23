Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una etapa clave en la investigación del crimen que conmocionó a toda la comunidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia avanza a pocos días del asesinato. La familia de la joven víctima da un paso fundamental dentro del proceso judicial, y en las próximas horas se presentan formalmente ante el Ministerio Público Fiscal como patrocinantes de la víctima, buscando participar activamente en el desarrollo de la causa penal.

Se trata del femicidio de Valeria Schwab, la mujer de 39 años que había salido a realizar deportes a horas de la noche del martes 13 de enero en cercanías de la costanera y fue hallada sin vida a las pocas horas en un barranco, durante la madrugada siguiente. La autopsia reveló que fue víctima de abuso sexual y perdió la vida por asfixia. El caso generó indignación y es el primer crimen de 2026.

El representante legal de la familia, Mauro Fonteñez, quien es el abogado patrocinante, sostuvo que el objetivo primordial es garantizar que la investigación se lleve a cabo con la profundidad, el rigor y la seriedad que merece un caso de esta naturaleza, dada la situación de dolor extremo que atraviesa el grupo familiar y que es de conocimiento público en toda la comunidad.

En este marco, el letrado explicó que el Código Procesal Penal de la provincia del Chubut reconoce derechos específicos para las víctimas dentro del proceso judicial, los cuales se hacen valer. Se afirma que la víctima tiene el derecho inalienable de ser escuchada y de participar en el proceso, aclarando que esta intervención se realiza de manera colaborativa, sin interferir en las labores que corresponden al equipo de la fiscalía.

Asimismo, dio a conocer a ADNSUR que se marca la línea de trabajo como prudente pero rigurosa y señaló que “se trata de un caso de extrema gravedad que requiere un abordaje integral“. La intención es “no apresurar las diligencias”, pero al mismo tiempo de evitar “cualquier tipo de omisión en la recolección de datos y la aplicación de la ley”.

Familia querellante

En este sentido, indicó que en esta etapa inicial, la familia ingresa al expediente como “pretensos querellantes“. Esto significa que, por el momento, se presentan como parte interesada en el expediente. El objetivo posterior es formalizar su rol como querellantes una vez que el proceso avance y se logre identificar a los posibles autores o coautores del hecho investigado.

“Ser querellante implica obtener la capacidad de participar de forma activa en el proceso penal, lo que incluye el derecho a acceder al expediente completo, proponer medidas de prueba necesarias, solicitar diligencias específicas, controlar la legalidad de todo el procedimiento y acompañar de cerca el desarrollo de la investigación, siempre respetando la primacía del rol de la fiscalía”, dijo.

Finalmente, Fonteñez confirmó que la presentación formal ante el Ministerio Público se realizará en las próximas horas y que se mantendrá una reunión con la fiscal María Laura Blanco que tiene asignada la competencia sobre este caso para coordinar las acciones a seguir y profundizar en la evidencia objetiva que se recaude.