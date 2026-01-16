Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por el asesinato de Valeria Schwab (38), cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la madrugada del miércoles cerca del cerro Chenque de Comodoro Rivadavia, ha sido recalificada a femicidio por el Ministerio Público Fiscal. La causa quedó bajo la dirección de la fiscal María Laura Blanco, quien ya está analizando los resultados de la autopsia y solicitó urgentemente la colaboración de testigos para esclarecer el crimen.

El lugar en el que hallaron el cuerpo de la mujer.

La mujer había salido a caminar la noche del martes por la zona del cerro, bordeando la costanera local, como habitualmente lo hacen decenas de personas. Sin embargo, a las 22 horas mandó un último mensaje a su familia, que salió a buscarla de manera desesperada. Alrededor de las 4 de la madrugada del miércoles ocurrió lo peor: la joven fue encontrada sin vida. El cambio de la carátula fue en concordancia con normativas internacionales que rigen la investigación de muertes violentas de mujeres.

En este sentido, el equipo de investigadores, bajo el mando de la nueva fiscal, se encuentra abocado al análisis exhaustivo de toda la información recolectada hasta el momento, incluyendo los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense. El caso está en tratamiento con la necesidad de “mantener estricta reserva y prudencia respecto de la información” que se difunde sobre el caso, a los fines de no entorpecer la investigación.

El dolor de los vecinos durante la marcha. FOTO: ADNSUR.

Desde la fiscalía se ha hecho un llamado a la comunidad para colaborar con datos de interés que ayuden a esclarecer el hecho. Se ha solicitado a posibles testigos que se acerquen a las oficinas de la fiscalía, ubicadas en la calle Máximo Abásolo 980, o se comuniquen a los teléfonos (0297) 4463701 / 4462520 / 4462408. Asimismo, las autoridades remarcaron la necesidad de mantener una estricta reserva y prudencia sobre la información.

“Tierra de nadie”

El cuerpo de Valeria fue encontrado en una zona de barrancos próxima al cementerio viejo, a escasos metros de la ruta nacional N° 3. Este sector es conocido por ser un punto de encuentro para deportistas durante el día y las primeras horas de la noche, pero en los últimos meses se transformó en un área vulnerable por la falta de iluminación y controles fijos al avanzar la oscuridad.

La marcha multitudinaria en Comodoro Rivadavia. FOTO: ADNSUR.

A pocos metros del sitio del hallazgo se encuentran los pasos subterráneos que cruzan por debajo de la ruta, los cuales quedaron en el centro de la polémica. Vecinos y deportistas describen estos túneles como “aguantaderos” y “tierra de nadie“, señalaron que están llenos de colchones, restos de bebidas alcohólicas y fundas de celulares, y que son utilizados como refugio por personas en situación de calle. La Policía vació los túneles y retiraron pertenencias de quienes pernoctaban allí.

Cabe recordar que un elemento clave para la causa es el hallazgo del teléfono celular de Valeria, que fue encontrado cerca de la salida de uno de estos pasos, en la zona de la concesionaria Renault, al otro lado de la ruta. La conmoción se mantiene latente en la ciudad, especialmente tras el doloroso testimonio del novio de la víctima, quien la describió como “el amor de mi vida” durante la marcha multitudinaria realizada en los últimos días.