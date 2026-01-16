Femicidio de Valeria Schwab: la autopsia confirmó abuso sexual y asfixia como causa de muerte La autopsia reveló que Valeria Schwab sufrió abuso sexual, golpes y asfixia. Los resultados de ADN serán clave para avanzar en la investigación y determinar si hubo más de un agresor.

La investigación por el femicidio de Valeria Schwab, la joven comodorense hallada sin vida en los alrededores del cerro Chenque, incorporó información clave tras los resultados de la autopsia.

Según declaraciones de fuentes judiciales a ADNSUR, los peritos forenses confirmaron que la víctima sufrió abuso sexual y recibió golpes en distintas partes del cuerpo antes de morir por asfixia.

El informe forense reveló también que Valeria presentó lesiones defensivas, lo que indica que intentó protegerse durante el ataque. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de que el crimen pudo haber involucrado a más de una persona, tal como señaló recientemente su hermana.

Los investigadores aguardan los resultados de los estudios de ADN de los rastros encontrados debajo de las uñas del principal sospechoso, un hombre de 34 años que se quitó la vida en una obra en construcción. Estos estudios serán fundamentales para determinar si los rastros genéticos corresponden a la víctima o a otra persona.

Fuentes judiciales indicaron que se siguen otras líneas de investigación y no se descarta la participación de más de un agresor. El caso mantiene en alerta a la comunidad de Comodoro Rivadavia, donde la violencia de género sigue siendo un tema de profunda preocupación.