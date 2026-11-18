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Un conductor escapó de un control policial en Comodoro Rivadavia y abandonó su vehículo en el barrio Juan XXIII. Al revisar el auto, los efectivos observaron una balanza de precisión, un celular y dos envoltorios con una sustancia blanca que sería estupefaciente.

El episodio ocurrió el martes 17 de noviembre, cerca de las 22:40. Personal de la Comisaría Tercera patrullaba la esquina de Sáenz Peña y Moreau de Justo, en el barrio Roca, cuando vio un Fiat Siena gris plata que circulaba de manera peligrosa.

Los policías encendieron las balizas y la sirena para que el conductor se detuviera, pero el hombre aceleró y escapó. Ante eso, se inició un seguimiento controlado con la colaboración de la Comisaría Cuarta para montar un operativo cerrojo. También intervino personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

La persecución terminó en la calle Doctor Federicci al 1000. Allí, el conductor frenó, bajó del Siena y entró a una vivienda. El vehículo quedó con la puerta del conductor abierta, informó el medio ADNSUR.

Al observar el interior, los efectivos advirtieron la presencia de una balanza, un teléfono celular y dos envoltorios de nylon transparente con una sustancia blanca. La Fiscalía solicitó realizar un registro del automóvil para continuar con las actuaciones.

Finalmente, el conductor fue identificado y notificado por una presunta infracción a la Ley 23.737.