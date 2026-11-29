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Un Fiat Cronos blanco fue encontrado abandonado durante la madrugada del viernes sobre la Ruta Nacional N° 3, en la localidad de Comodoro Rivadavia, después de chocar con un árbol. Cuando llegó la Policía, el auto tenía las puertas abiertas y no había nadie en su interior.

El aviso fue recibido cerca de las 6:25 horas por parte de personal de Tránsito tras hallar la escena a la altura de la curva del Papa. Efectivos de la Comisaría del Distrito General Mosconi acudieron al lugar y constataron que el vehículo tenía daños en la parrilla y el paragolpes.

Según informó ADNSUR, los policías consultaron los datos del rodado en los sistemas correspondientes y verificaron que no tenía pedido de secuestro vigente. Luego realizaron un rastrillaje en los alrededores para localizar al posible conductor, pero no obtuvieron resultados.

El automóvil fue secuestrado y trasladado al corralón policial, donde quedó a disposición del Tribunal de Faltas N.º 3. También se dio intervención a la Comisaría Séptima para verificar el domicilio del titular registral y establecer si había una denuncia relacionada con una posible sustracción.