Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un conductor de 40 años, identificado como N.L.A., fue detenido en Comodoro Rivadavia durante la mañana del domingo tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad y a alta velocidad. El incidente ocurrió gracias a un operativo de la Comisaría Segunda de la ciudad.

Aproximadamente a las 7:20 horas del domingo, un patrullero que realizaba recorridas preventivas observó un vehículo Volkswagen Suran circulando a gran velocidad y realizando maniobras riesgosas en la intersección de las calles Sargento Cabral e Islas Malvinas.

Al interceptar el vehículo, los efectivos policiales constataron que el conductor presentaba claros signos de ebriedad. Tras solicitarle la documentación, que se encontraba en regla, se convocó al personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado positivo de 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Ante esta infracción, los inspectores municipales labraron las actas correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo, que fue trasladado en grúa al corralón municipal ubicado en Km 4.

Finalmente, el conductor quedó a disposición del Tribunal de Faltas, a la espera de la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.