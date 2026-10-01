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El gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE), Horacio García, destacó la evolución del Centro Oncológico Pediátrico “Dr. Carlos A. Bulgheroni”, que funciona en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y este año fue recategorizado como Centro de Alta Complejidad. El servicio atiende a pacientes pediátricos de distintos puntos de la Patagonia Sur.

En diálogo con Diario Crónica, García se refirió al reconocimiento otorgado al espacio durante la apertura de la 12° Expo Industria, realizada en el Predio Ferial. “La verdad que estamos sumamente contentos y conformes. Es un Centro Oncológico único en la Patagonia, con profesionales destacadísimas”, dijo.

El servicio comenzó a funcionar en 2022, a partir del aporte realizado por PAE en el marco del 25° aniversario de la compañía. Desde entonces, registró más de 1.500 consultas y más de 600 internaciones de pacientes de entre 0 y 18 años.

Atención para toda la Patagonia Sur

García hizo hincapié en el alcance regional que logró el establecimiento. La atención comprende a niños y adolescentes provenientes de distintas localidades patagónicas, lo que permite realizar tratamientos en Comodoro Rivadavia y evitar, en determinados casos, traslados hacia centros ubicados a cientos o miles de kilómetros. “Es un centro que atiende pacientes, niños sobre todo, con estas patologías de toda la Patagonia. Para nosotros es importante para la comunidad”, señaló.

Este año, el Ministerio de Salud de la Nación recategorizó al espacio como Centro de Alta Complejidad. Dicha categoría contempla la atención de patologías como leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

El Centro Oncológico Pediátrico “Dr. Carlos A. Bulgheroni” funciona en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y atiende a pacientes de toda la Patagonia Sur.

El trabajo del equipo profesional

Además de la infraestructura, el representante de PAE puso en valor la labor y capacitación del personal que integra el servicio. “Gracias a Dios funciona, funciona muy bien, está muy bien equipado”, sostuvo.

Durante la entrevista, mencionó especialmente a las médicas hemato-oncólogas Renata Dugo y María Florencia Gutiérrez, como así también a los profesionales que desarrollan sus tareas en el lugar. “Hay que reconocerles el trabajo a ellas y a todo el equipo que está en el lugar”, expresó, y remarcó que las profesionales son “de primerísima línea”.

El reconocimiento otorgado durante la Expo Industria se produjo en una etapa de consolidación para el Centro Oncológico Pediátrico, que desde su puesta en funcionamiento amplió su capacidad de atención y alcanzó una categoría de alta complejidad con cobertura para pacientes de diferentes puntos de la Patagonia.

(Diario Crónica)

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