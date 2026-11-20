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Desde el miércoles, vecinos y turistas cuentan con dos nuevos servicios en espacios costeros de Comodoro Rivadavia: infladores solares para neumáticos de bicicletas y tablas de stand up paddle. Los equipos se instalaron en la costanera y en el Centro de Informes Turísticos del Paseo Costero, sobre la avenida Ducós.

La iniciativa se enmarca en los lineamientos de la gestión del intendente Othar Macharashvili, que apunta a fortalecer la propuesta turística de la ciudad para residentes y visitantes. “Comodoro Deportes” acompaña el uso y cuidado de los espacios costeros, mientras que “Comodoro Conocimiento” impulsó la participación de la empresa a cargo de la instalación.

El gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó la incorporación de los dispositivos: “Al funcionar con energía solar, estas herramientas se alinean con el plan de uso de propuestas de bajo impacto que buscamos en el ambiente. Además, favorecen el sentido de pertenencia de recorrer la ciudad en bici o de remar en la costanera, contando con elementos útiles para hacerlo en mejores condiciones”.

Otro de los infladores solares se encuentra en el edificio de Turismo.

Desde “Comodoro Conocimiento” señalaron que la propuesta se suma a las iniciativas de innovación, tecnología y sustentabilidad de la ciudad. La instalación de un inflador autónomo, alimentado por paneles solares, busca incorporar energías renovables, mejorar los servicios en espacios públicos y promover las actividades náuticas y recreativas.

La colocación también refleja el trabajo conjunto con “Comodoro Deportes” para acompañar actividades al aire libre como el ciclismo y el stand up paddle, cada vez más elegidas por vecinos y visitantes. El inflador de la costanera podrá ser supervisado por los guardavidas, que durante la temporada acompañarán el desarrollo de deportes náuticos en la zona.