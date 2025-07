Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El martes por la tarde, un incendio se desató dentro de una celda de la Comisaría Segunda de la localidad de Comodoro Rivadavia. El jefe de la Unidad Regional, el comisario Lucas Cocha, confirmó a los medios locales que el fuego comenzó cuando un colchón se incendió dentro de un calabozo. Se sospecha que uno de los internos provocó el incendio como forma de protesta. El caso se encuentra en investigación por parte de la Justicia.

En este sentido, se conoció que dos detenidos, Oscar Talma (acusado por el crimen de Ezequiel Álvarez) y Facundo Méndez, fueron evacuados y trasladados al Hospital Regional con quemaduras. Oscar Talma tiene el 70% del cuerpo quemado y está internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con pronóstico reservado. El caso causó conmoción en la comunidad, especialmente en las familias de los internos que se encuentran alojados allí.

“Por ahora no sabemos si alguno de los dos inició el foco ígneo, eso está en etapa de investigación. En esa celda solo estaban ellos dos y, afortunadamente, el resto de los internos no sufrió ningún tipo de lesión”, explicó el jefe policial. Además, no descartó que el incendio haya sido intencional: “Podemos presumir que uno de los detenidos haya intencionalmente quemado el colchón en protesta, por alguna cuestión que estamos tratando de indagar, y ocasionado el desastre que se generó en el pabellón”.

Por otro lado, el fiscal Marcelo Cretton, que se encuentra de turno actualmente, convocó a peritos para investigar las causas del incendio, incluyendo la posibilidad de que haya sido intencional. Se trabajará con un perito independiente para asegurar la transparencia de la investigación. La posibilidad de que el fuego haya sido una manifestación de descontento será analizada por peritos, quienes ya fueron convocados para avanzar en las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

“Vamos a trabajar con un perito independiente, para darle más transparencia al trabajo”, señaló Cretton, a cargo de la investigación, quien además señaló que hubo policías afectados por el humo que fueron asistidos en el lugar y no tuvieron que ser trasladados al hospital. Asimismo, aclaró que el resto de los internos permanece en el patio mientras se evalúa el estado del pabellón, que resultó afectado por el humo y la combustión. Se evalúan posibles reubicaciones si el área dañada no puede ser utilizada.

Finalmente, es necesario destacar que Cocha dio a conocer a ADNSUR que “el personal que estaba cubriendo el servicio interno se percató de que salía humo de uno de los pabellones y al ingresar constató que había un colchón incendiándose dentro de un calabozo; de inmediato se dio aviso al resto del personal, que intervino con matafuegos y logró sofocar las llamas, posteriormente llegaron los Bomberos Voluntarios para controlar que no se reactive el fuego y garantizar la seguridad en el lugar.