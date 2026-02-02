Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una grave persecución se generó hace días en Comodoro Rivadavia, luego se que un menor de edad sustrajera la camioneta del padre. El episodio de riesgo vial y confrontación policial abarcó las zonas del sur y el centro de la ciudad. El incidente, que afortunadamente no resultó en víctimas fatales, incluyó detonaciones efectuadas por efectivos policiales con el fin de forzar la detención del vehículo fugitivo.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del martes 27 de enero, cerca de las 03:00 horas, y abarcó gran parte del trayecto sobre el barrio 9 de Julio. La situación escaló rápidamente a una persecución policial que involucró móviles de distintas jurisdicciones, luego de que los efectivos detectaran un vehículo realizando maniobras peligrosas.

La persecución se extendió por varias arterias principales, incluyendo sectores de calle Rawson, y se intensificó al llegar a las inmediaciones de calle Dorrego, específicamente entre las calles Italia y Francia, ya en el área céntrica. El vehículo, una camioneta, no pudo ser alcanzado en un primer momento, lo que le permitió al conductor continuar su huida a pesar del riesgo que generaba.

La controversia se centra en que, durante el intento de detención, se efectuaron disparos por parte del personal policial. Este accionar quedó registrado en un video que se viralizó el fin de semana, provocando alarma entre los residentes y generando un debate sobre la adecuación de los procedimientos policiales.

En este sentido, el comisario Walter Cornelio, titular de la Comisaría Primera, brindó detalles del operativo. Confirmó la existencia de las detonaciones y explicó que: “Se habrían efectuado disparos en forma disuasiva e intimidatoria para que el conductor detenga su marcha. En primera instancia, los disparos habrían sido al aire, pero todo es materia de investigación”.

El comisario aclaró que, tras la detención del rodado, se labró el acta correspondiente por las infracciones de tránsito cometidas, entre las cuales se incluye la fuga y la puesta en peligro de la ciudadanía. El vehículo en cuestión fue identificado como propiedad del padre del menor que lo conducía. Asimismo, señaló que están llevando a cabo un análisis exhaustivo del procedimiento.

El objetivo de las tareas es determinar si el uso del arma de fuego fue estrictamente necesario, si existió un exceso en la fuerza aplicada o si la totalidad del accionar se ajustó a los protocolos vigentes establecidos para estas intervenciones. La situación genero mucha repercusión en la sociedad de la localidad comodorense.

Finalmente, el jefe policial recordó a la comunidad la importancia de realizar denuncias formales ante hechos delictivos o de vandalismo, como el caso de otro video viralizado sobre el lanzamiento de piedras a un vehículo particular en la zona de la costanera, donde no hay detenidos ni denuncia formal registrada.