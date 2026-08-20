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Un incendio generó preocupación durante la noche del miércoles en el barrio Cordón Forestal de Comodoro Rivadavia. El siniestro se produjo en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles C.749 y 716 y provocó importantes daños materiales.

El aviso fue recibido cerca de las 21:50 por la guardia de la Unidad Operativa de la zona sur y por el cuartel de Bomberos Voluntarios. Al arribar al domicilio, el personal policial observó una gran cantidad de humo que salía del interior de la propiedad.

Según se pudo establecer inicialmente, el foco se encontraba en uno de los dormitorios de la casa. De inmediato, los bomberos desplegaron tareas de extinción con el autobomba Nº 59, perteneciente al Destacamento Nº 1.

La rápida intervención permitió sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores de la vivienda. El operativo se desarrolló bajo una persistente llovizna que se registraba en la ciudad.

No se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro. En base a la primera inspección realizada por especialistas, el fuego se habría iniciado a raíz de un desperfecto en la instalación eléctrica.

Los bomberos tampoco encontraron elementos que permitieran presumir que el incendio hubiera sido provocado de manera intencional.

El propietario de la vivienda, un jubilado de 62 años, manifestó que no tenía previsto iniciar acciones legales, ya que consideró que se trató de un hecho accidental.