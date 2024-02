Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durísimo fue el fallo del Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la AFA que determinó que el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia se le da por perdido el partido de vuelta de la final Patagónica del Torneo Regional Amateur 2023–24 que debía jugar de local ante Deportivo Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén.

Lo que se intuía se terminó confirmando. Jorge Newbery quedó eliminado del Torneo Regional sin poder defender sus posibilidades en cancha. El Tribunal de Disciplina fue muy expeditivo y no sólo dejó afuera al “Aeronauta” en esta instancia, sino que además, fue sancionado con la suspensión de un año para intervenir en el Regional.

La determinación del cuerpo punitivo se basó en los incidentes que se presentaron en la previa del partido, más precisamente en el túnel de acceso al campo de juego. El plantel de Deportivo Rincón ingresó al predio deportivo por un sector poco habitual, quedando expuesto ante mucha gente de Newbery. Sin embargo, la mecha se encendió en el túnel con un enfrentamiento que luego fue viralizado en las redes sociales.

Desde Jorge Newbery señalaron como “sospechosos” a algunos integrantes de la delegación que fueron descriptos como “patovicas” por ser de gran tamaño. E incluso vía redes sociales se viralizó un video donde se ve a un señor de Rincón sacando un cuchillo en el túnel, afortunadamente lo guardó rápidamente y no pasó una tragedia.

Capitán

Vía sus redes sociales, Gastón Barrientos referente de Jorge Newbery se expresó: “Solo dar las Gracias a mis compañeros que desde el primer día dejaron la piel por estos colores. A esas poquitas personas que saben todo lo que se deja de lado por estar al máximo todos los fines de semana. Lamentablemente no es el final que esperábamos todos, pero nunca dejen de creer.”

“Gracias y perdón”

Jorge Newbery vía sus redes sociales posteó una imagen de la hinchada que asistió al partido con el siguiente comunicado. “Fin del sueño. Gracias por acompañarnos una vez en esta nueva aventura. No pudo ser en la cancha, volvimos a intentar e hicimos un gran esfuerzo ante la adversidad. A nuestra gente por el apoyo incondicional, a nuestros jugadores por dejar todo en la cancha y representar a Jorge Newbery con grandeza. Simplemente gracias y perdón.”

Más denuncias

Un dirigente de Deportivo Rincón contó cómo vivió los hechos de violencia del domingo en la cancha de Jorge Newbery. Su testimonio habría influido en la decisión de darle por ganado el partido a los neuquinos en un escritorio.

“Lo tomamos como el folklore del fútbol, pero a todo esto ya había amenazas a los jugadores por sus redes sociales. Creíamos que eran solo amenazas, pero se estaba generando un clima medio raro“, explicó Ariel Moyano, uno de los fundadores del club e integrante de la delegación que viajó a Comodoro.

“No nos dejaban entrar al vestuario, la misma policía puso la traba. Entonces éramos tres o cuatro contra 19 o 20 de ellos. Cuando un compañero nuestro responde, viene la pelea y las amenazas. No dejaban pasar a la comisión directiva y cuando los dejaron se armó más todavía, por la impotencia nuestra”, explicó.

“En una de esas puertas estaba Barrientos, el vicepresidente, que te amenazaba y te pegaba cuando pasabas junto con cuatro o cinco más que estaban con él y hacían lo mismo. Estoy acostumbrado a entrar a lo último con el celular en la mano por el miedo de que nos hagan algo. Barrientos me mete una patada y me dice ‘te voy a meter un tiro en el pecho’ y me empuja. Cuando me empuja, el dirigente que venía atrás mío le dice ‘pará, qué te pasa con el pibe’ y ahí Barrientos le apaga un cigarrillo en la nuca de otro compañero”, describió Moyano a La Mañana de Neuquén.

El fútbol comodorense queda manchado una vez más por la violencia dentro de un estadio, “la pasión” no te hace ganar partidos y campeonatos.