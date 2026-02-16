Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín, quedó marcada por un violento suceso vial en la localidad de Comodoro Rivadavia, específicamente en el cruce de avenida Alsina y Dorrego, una intersección conocida por el peligro que representa para los conductores y conductoras.

Un motociclista de 22 años protagonizó un choque de alta energía contra un automóvil Chevrolet Sonic, resultando con lesiones gravísimas, incluyendo una fractura de cráneo. El joven fue ingresado de urgencia en el Hospital Regional, donde su pronóstico es reservado y permanece bajo asistencia respiratoria mecánica, luchando por su vida.

El incidente, que paralizó el tráfico en una de las arterias principales de la ciudad, se produjo cuando, según relatos de testigos presenciales, el conductor de la motocicleta descendía por avenida Alsina. Las primeras reconstrucciones indican que el motociclista no habría aplicado el frenado necesario o no habría respetado la prioridad de paso al llegar a Dorrego.

Por lo que terminó impactando de lleno contra el lateral del vehículo de menor porte. La fuerza del impacto fue tal que el conductor de la moto salió despedido, sufriendo un traumatismo craneoencefálico severo que lo dejó inconsciente al arribo de las unidades de emergencia. Quedó internado en terapia intensiva.

Debido al estado de conmoción y la inconsciencia de la víctima, los equipos médicos no pudieron realizarle un control de alcoholemia en el lugar. Por su parte, la conductora del Chevrolet Sonic, cuya identidad se mantiene bajo reserva, resultó ilesa físicamente, y las pruebas de alcoholemia practicadas resultaron negativas, confirmando que no había consumo de alcohol por parte del otro implicado en el siniestro.

Inmediatamente después de la asistencia médica, el área fue acordonada. Personal especializado del Gabinete Criminalístico de la capital nacional del petróleo trabajó durante horas en el sitio, realizando un minucioso relevamiento fotográfico, tomando huellas de arrastre y midiendo la posición final de ambos rodados involucrados.

Este trabajo es crucial para la reconstrucción forense de la dinámica del accidente y para determinar con exactitud los grados de responsabilidad. Tanto la motocicleta como el automóvil fueron incautados y trasladados a dependencias policiales para someterlos a peritajes mecánicos detallados.

La investigación, que ahora recae en la Justicia, se encuentra en una fase crítica. Los oficiales están a la espera de los informes médicos definitivos que detallarán la extensión de las lesiones del joven de 22 años, así como el análisis de los registros de cámaras de seguridad instaladas en comercios y domicilios aledaños a la intersección, elementos que serán determinantes para cerrar el expediente