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En el marco de las políticas culturales impulsadas por el intendente Othar Macharashvili, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, llevó adelante un fin de semana de actividades que tuvieron a la danza y la música como protagonistas, fortaleciendo los espacios de encuentro, participación y expresión comunitaria.

Este sábado 14 de noviembre, el Centro Cultural fue sede del Encuentro de Danzas Urbanas, una propuesta pensada para disfrutar en familia y acompañar el trabajo de los bailarines locales. Durante la jornada, distintas academias y grupos de la ciudad compartieron su talento, creatividad y pasión por el baile, en un espacio de intercambio que reunió a 28 agrupaciones y convocó a bailarines, familias y público en general.

En la ocasión, participaron distintas sedes: 211, Elixir Crew, Eternal K-Pop, Fama Dance, Glow Dance, We Dance, MV Fitdance, Stefani Estudio, KingdomDancers, Shine Dance, Pasión y Alma, Imperio School, Alas Escuela de Danza, Never Lost, Bunnies, Universo Crewdance, Riseon, Bail´arte Sur, Hearts2Beat, Danzarte Sur, Street Kode, Amari Studio de Danzas, Taller de Olivia, Fixioncrew, Academia Star Dance, Siente el Ritmo, Deab Dance y Fire Dancer.

Las danzas urbanas coparon el escenario del Centro Cultural.

En tanto que el domingo, el Centro Cultural recibió una jornada especial por el Día Internacional del Flamenco, que se conmemora cada 16 de noviembre. El encuentro reunió a bailarines, músicos y cantantes para celebrar esta expresión artística, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A través de la música y el baile, los participantes compartieron la riqueza y la historia de esta manifestación cultural. Formaron parte de la propuesta Flamenco Las Guapas, Alma Mía, Tiara Quercia y Rosario Varas, la Academia de Laura Matosin, ALBOREÁ-Flamenco en vivo, Bravía, la Escuela Hispanoargentina de la Danza de Stella Fernández y Mar de Jondo–Flamenco Patagónico.

“Los coros y la danza son parte de la identidad de Comodoro”. LILIANA PERALTA, SECRETARIA DE CULTURA

La agenda cultural incluyó el último Encuentro Coral 2026, realizado también este domingo, en el CEPTUR, donde el público pudo disfrutar de distintas propuestas musicales y del trabajo que desarrollan las agrupaciones corales. En esta oportunidad, participaron el Grupo Orfei, de la Asociación Búlgara Kiril y Metodii; Malagma; y el Coro IMS, de Caleta Olivia.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que “los coros y la danza son parte de la identidad de Comodoro. Detrás de cada una de estas propuestas hay comunidades, instituciones y artistas que sostienen año tras año su trabajo con compromiso y con mucho amor por lo que hacen”.

Los eventos contaron con una amplia participación del público.

Asimismo, señaló que “la cultura de Comodoro se expresa en muchos lenguajes y se enriquece cuando se encuentran”, y agregó que “junto al intendente Macharashvili tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo estos espacios, acompañando a los artistas y a las instituciones que hacen crecer nuestra cultura, generando nuevas oportunidades para que la comunidad pueda disfrutar de sus expresiones”.