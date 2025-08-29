Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una perra en estado crítico de desnutrición fue rescatada en la localidad de Comodoro Rivadavia gracias a la denuncia de un vecino y la viralización del caso en redes sociales. La rápida intervención de la fiscalía, la Brigada de Investigaciones y la policía permitió el allanamiento y el rescate del animal, que ahora se encuentra bajo control veterinario.

El caso se originó con la denuncia de un vecino del barrio Divina Providencia, quien alertó sobre la situación de abandono y crueldad que sufría la perra. Las imágenes y relatos del caso se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que aceleró la respuesta institucional. La comunidad comodorense se vio conmocionada del caso y lamentó que no se trata de un hecho aislado.

El fiscal doctor Juan Carlos Caperochipi, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales (UFE AyDA), tomó intervención inmediata y solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada en cuestión de minutos por el juez penal de turno, el doctor Odorisio.

De este modo, el personal que se encontraba de guardia en la Comisaría General Mosconi participó activamente en el procedimiento, priorizando el bienestar del animal en todo momento. El secretario operativo Miguel Gómez destacó la articulación efectiva entre las distintas áreas para lograr un desenlace positivo.

La perra fue rescatada y trasladada para recibir atención veterinaria. Se espera que los resultados del diagnóstico clínico determinen el tratamiento necesario para su recuperación. También se está buscando un hogar de tránsito para que reciba el cuidado adecuado.

Cómo denunciar

En la capital nacional del petróleo, es fundamental que la comunidad esté informada sobre cómo denunciar el maltrato y la crueldad animal. La Ley N° 14.346 protege a los animales en Argentina, y estos actos son considerados delitos penados con prisión de 15 días a 1 año.

Los casos de maltrato animal deben ser denunciados en la dependencia policial más cercana al lugar del hecho. La denuncia es totalmente gratuita. Los policías están obligados a tomar las denuncias y darle la intervención correspondiente a la Justicia.