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La Juventud de La Libertad Avanza (LLA) realizó este sábado 24 de octubre su Congreso Provincial en Comodoro Rivadavia, con la participación de jóvenes, militantes y referentes de distintos puntos de Chubut. La jornada estuvo enfocada en fortalecer la estructura partidaria y coordinar acciones de cara a los próximos desafíos electorales.

El encuentro contó con la presencia de Rocío Gómez, presidenta y coordinadora de la Juventud de La Libertad Avanza, junto a Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. La organización estuvo a cargo de César Treffinger, diputado nacional y presidente de LLA en Chubut, acompañado por la diputada nacional Maira Frías.

La convocatoria reunió a representantes de la cordillera, el valle y la zona sur, además de militantes de distintas ciudades de la provincia. Uno de los aspectos destacados fue el traslado de jóvenes que recorrieron largas distancias para participar de la actividad.

Jóvenes de distintos puntos de Chubut llegan al Congreso Provincial de La Libertad Avanza en Comodoro Rivadavia, con remeras y banderas violetas que identifican al espacio político.

Durante la jornada, los asistentes compartieron experiencias, fortalecieron vínculos entre los equipos locales y debatieron sobre la importancia de ampliar la presencia de La Libertad Avanza en el territorio chubutense.

El congreso también permitió avanzar en una agenda común para promover la participación juvenil en la política provincial y consolidar la articulación entre los referentes de las distintas localidades.

La mirada puesta en las elecciones de 2027

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la organización política de cara a las elecciones de 2027, con el objetivo de trabajar por la reelección del presidente Javier Milei.

En ese marco, los participantes plantearon la necesidad de fortalecer los equipos territoriales y preparar una estructura que permita competir en los distintos estamentos municipales y provinciales.

El salón colmado de jóvenes durante el Congreso Provincial de La Libertad Avanza

La estrategia del espacio en Chubut también contempla el acompañamiento a César Treffinger ante una eventual candidatura a la gobernación, en el marco del proyecto político provincial de La Libertad Avanza.

La realización del congreso en Comodoro Rivadavia reunió a referentes y militantes en una jornada orientada a coordinar el trabajo partidario y definir objetivos compartidos. Con la mirada puesta en 2027, el espacio busca ampliar su presencia en la provincia y consolidar la participación de los jóvenes en la construcción de su estrategia electoral.