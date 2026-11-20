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La Municipalidad llamó a licitación pública N.º 50/2026 para realizar la obra “Continuación Paseo Costero B° Stella Maris 1ª Etapa”. El presupuesto oficial supera los $1.171 millones y el plazo de ejecución previsto es de 180 días corridos.
El proyecto forma parte de la gestión del intendente Othar Macharashvili, que busca impulsar el desarrollo urbano y ampliar la infraestructura de los espacios públicos en el sector sur de Comodoro Rivadavia.
La apertura de sobres estaba prevista para este viernes 20 de noviembre, a las 12, en el ámbito municipal. La convocatoria se suma a la agenda de obras de infraestructura y recuperación de espacios de encuentro comunitario en los barrios.
El subsecretario de Obras, Marcelo Solohaga, destacó el impacto que tendrá el proyecto y afirmó: “Esta obra representa para la ciudad la culminación de un proyecto de poner la ciudad de cara al mar para empezar a disfrutar de todas las bellezas que tiene”.
Además, sostuvo que “la intervención apunta a conectar a Comodoro Rivadavia con su litoral marítimo y a transformar su histórica relación con la costa en un espacio de disfrute para las familias”.
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