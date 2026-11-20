Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad llamó a licitación pública N.º 50/2026 para realizar la obra “Continuación Paseo Costero B° Stella Maris 1ª Etapa”. El presupuesto oficial supera los $1.171 millones y el plazo de ejecución previsto es de 180 días corridos.

El proyecto forma parte de la gestión del intendente Othar Macharashvili, que busca impulsar el desarrollo urbano y ampliar la infraestructura de los espacios públicos en el sector sur de Comodoro Rivadavia.

Othar Macharashvili, intendente de Comodoro Rivadavia.

La apertura de sobres estaba prevista para este viernes 20 de noviembre, a las 12, en el ámbito municipal. La convocatoria se suma a la agenda de obras de infraestructura y recuperación de espacios de encuentro comunitario en los barrios.

El subsecretario de Obras, Marcelo Solohaga, destacó el impacto que tendrá el proyecto y afirmó: “Esta obra representa para la ciudad la culminación de un proyecto de poner la ciudad de cara al mar para empezar a disfrutar de todas las bellezas que tiene”.

Además, sostuvo que “la intervención apunta a conectar a Comodoro Rivadavia con su litoral marítimo y a transformar su histórica relación con la costa en un espacio de disfrute para las familias”.