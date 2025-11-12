Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), vistos por última vez hace más de un mes cuando viajaban rumbo a Camarones, sigue siendo un caso extremadamente complejo para la Policía del Chubut. El comisario Pablo Lobos, segundo jefe del Área de Investigaciones, confirmó que la búsqueda sigue activa en distintos sectores de la costa. Ayer, desde horas de la mañana, continuaron con algunas medidas de rastrillaje y recorrido.

“Esto aún no finaliza, seguimos trabajando con el ministro de Seguridad (Héctor Iturrioz), el jefe de Búsqueda y el personal de Protección Civil,” señaló Lobos, confirmando que la búsqueda sigue estando vigente en distintos sectores de la costa. El caso de la pareja de jubilados mantiene en vilo a la comunidad de la localidad de Comodoro Rivadavia, hay muchas hipótesis abiertas que son investigadas y, hasta el momento, ninguna de estas ha sido descartada.

Asimismo, en una entrevista con Seta TV, el comisario fue consultado sobre versiones que circularon el fin de semana acerca de posibles hallazgos en el mar y aclaró que no se encontraron pertenencias ni objetos vinculados a la pareja. “Lamentablemente hubo mucha información errónea. Se hablaba de hallazgos importantes, pero no fue así. Estuvimos en una zona de Bahía Bustamante, donde había muchos residuos como calzado, madera y cajones”.

Lobos también reconoció que la causa se presenta como una de las más complejas en las que ha trabajado el equipo de investigación. “En los años que llevamos en esta área, este es un caso muy complejo. No hay hipótesis que hayamos descartado todavía. Lo último que estamos evaluando es la posibilidad de que hayan regresado al mar y que el mar los haya arrastrado, pero tampoco descartamos la hipótesis de un posible homicidio, como lo dijo el ministro. Seguimos trabajando y esperamos tener alguna novedad,” expresó.

Por otro lado, en cuanto al despliegue operativo, el comisario indicó que aún no se realizaron búsquedas con buzos, aunque no descartaron hacerlo si surgen elementos que orienten hacia un punto específico. “Por ahora no se han utilizado buzos. Esperamos poder avanzar con algún indicio que nos marque una zona concreta. Actualmente estamos trabajando con recursos propios y, si es necesario traer personal especializado de otra provincia, el ministro Iturrioz ya manifestó su disposición para realizar las gestiones necesarias”.

Finalmente, Lobos confirmó que el fiscal Cristian Olazábal continúa al frente de la investigación y que mantienen contacto diario con las familias de los desaparecidos. “El día martes tuvimos una reunión con ambas familias, el fiscal y todos los intervinientes. Seguimos en comunicación constante, como corresponde, y esperamos pronto tener alguna novedad sobre el paradero de Juana y Pedro,” aseguró.