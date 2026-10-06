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El intento de asalto ocurrió durante la mañana de este lunes 5 de octubre, cuando dos trabajadores de una distribuidora de la localidad de Comodoro Rivadavia trasladaban en un Volkswagen Polo blanco la recaudación del fin de semana y varios cheques para depositarlos en una sucursal del Banco Nación.

Según la información difundida, un Volkswagen Bora negro con vidrios polarizados se cruzó en la calzada para impedirles el paso. El conductor del Polo redujo la velocidad, pero dos personas encapuchadas bajaron del otro vehículo y rompieron con una llave cruz el vidrio delantero del lado del acompañante.

El chofer aceleró, subió a la vereda y consiguió esquivar el bloqueo. En la maniobra, el Bora dio marcha atrás e impactó contra el lateral izquierdo del Polo. Pese a los daños, los empleados lograron alejarse y regresar a la sede de la empresa. No se informó que hayan sufrido lesiones.

Tras el aviso a la Comisaría Tercera, se inició un operativo para localizar el auto utilizado en el ataque. Cerca de las 11:50, efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron un Volkswagen Bora estacionado y sin ocupantes en la esquina de 12 de Octubre y Pasaje Burucuyá, en el barrio La Floresta.

El vehículo tenía una óptica trasera rota y restos de pintura blanca en el paragolpes, características que coincidían con las aportadas por los empleados. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, fue secuestrado para realizar pericias.