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Un insólito procedimiento tuvo lugar este lunes en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detectaron seis huevos de choique ocultos debajo del asiento del acompañante de un vehículo particular.

El operativo fue realizado por integrantes del Escuadrón 41 durante un control de rutina sobre el kilómetro 1.812 de la Ruta Nacional 3.

Al inspeccionar el rodado, los uniformados encontraron los ejemplares ocultos y constataron que se trataba de seis huevos de choique, un ave autóctona de la Patagonia que se encuentra protegida.

Los huevos de choique

Según se informó, los huevos secuestrados tenían aproximadamente 13 centímetros de largo y un peso cercano a los 800 gramos cada uno.

El choique, también conocido como ñandú petiso, es una especie de la fauna silvestre patagónica y cuenta con protección debido a su condición vulnerable.

Intervino la Justicia

Tras el hallazgo, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, que dispuso el decomiso de los ejemplares.

El conductor quedó imputado por infringir la Ley Provincial XI N° 10, normativa que regula la conservación y el manejo de la fauna silvestre en Chubut.

Los seis huevos fueron finalmente secuestrados por disposición judicial, debido a que pertenecen a una especie protegida de la Patagonia argentina.