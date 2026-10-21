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La lluvia que se registra desde horas de la noche del martes acompañó una mañana con dos intervenciones policiales en la localidad de Comodoro Rivadavia y sus alrededores. Los hechos ocurrieron este miércoles 21 de octubre.

Cerca de las 7:30, una camioneta quedó detenida en la rotonda de las rutas nacionales 3 y 26. Unos 20 minutos después, se produjo una colisión entre dos vehículos sobre la Ruta N° 3. En ninguno de los hechos hubo personas heridas.

El primer aviso llegó por una camioneta estacionada en la rotonda, en dirección a Rada Tilly. Al llegar, efectivos de la Policía de Chubut encontraron una Toyota Hilux al mando de una mujer de 49 años.

La conductora explicó que el vehículo se había detenido repentinamente y que desconocía el motivo de la falla. El personal policial la ayudó a desplazarlo hacia un costado para liberar la circulación, mientras ella aguardaba la llegada de una grúa particular.

El segundo episodio fue un choque entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional 3 que ocurrió a las 7:50. Fue a la altura de la Curva del Papa, en la zona norte de Comodoro Rivadavia y a pocos metros del acceso al barrio Castelli, donde colisionaron un Fiat Punto conducido por una mujer y una Renault Kangoo al mando de un hombre.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Mosconi. Los efectivos verificaron que ambos conductores tenían la documentación vigente, aunque la Kangoo no contaba con el seguro obligatorio. Por ese motivo, personal de Tránsito labró el acta de infracción correspondiente.

No fue necesaria la intervención sanitaria, ya que ninguno de los conductores sufrió lesiones ni manifestó dolencias. Ante las lluvias y la posible reducción de visibilidad, se recomienda circular con precaución, disminuir la velocidad y mantener mayor distancia entre vehículos.