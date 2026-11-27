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Un hombre de 41 años fue detenido el jueves 26 de noviembre por la noche en el barrio La Floresta de Comodoro Rivadavia, después de que la Policía lo viera caminar con un arma de fuego por la vía pública y lo persiguiera hasta una vivienda.

El procedimiento comenzó cerca de las 21:30 horas, en las inmediaciones de Orquídeas y Misiones. Efectivos que patrullaban la zona observaron al hombre con un arma en una mano. Al advertir la presencia policial, la guardó en la cintura y huyó a pie.

Durante la persecución ingresó al patio de una casa ubicada sobre Misiones al 3000, donde habría arrojado una pistola y un teléfono celular. Después entró a la vivienda y volvió a salir con un cuchillo, con el que enfrentó a los policías, según informó ADNSUR.

Los efectivos utilizaron la fuerza mínima necesaria para reducirlo y aprehenderlo. Fue trasladado a una dependencia policial por atentado y resistencia a la autoridad.

En el lugar secuestraron una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, y un celular. Se esperaba la intervención de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.