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Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, expusieron los motivos por los que no se concretó la firma del contrato de concesión del servicio de transporte público de pasajeros por los próximos 10 años con la empresa MR.

Al respecto, Macharashvili indicó que “hoy queríamos contarles que la licitación finalizó con éxito, pero como todos saben, no se pudo firmar el contrato por cuestiones inherentes al no cumplimiento del pliego, que es el marco legal que rige todo este proceso, que llevó mucho trabajo durante estos 10 meses”.

Recordó que, en su momento, “se presentó un pliego en el Concejo, se trabajó con mucha participación de la Universidad y del CONICET, y se aprobó en forma unánime entre todos los bloques, lo que le dio más fuerza y después se vino generando el proceso licitatorio, al cual se presentaron cinco empresas, donde dos presentaron ofertas. Finalmente, llegamos a la etapa de adjudicación, que también vino con cierta turbulencia, pero se pudo trabajar en los tiempos que fija el pliego para llegar al contrato final”.

Continuando en ese tenor, sostuvo que, en dicho contrato, la empresa “debía cumplimentar con la documentación correspondiente y al momento de la firma no pudieron acreditarla, por lo que, por la responsabilidad que me toca ejercer como intendente de esta ciudad y para salvaguardar los derechos de este Municipio, no pudimos concretar la rúbrica”.

En esa línea expresó que la difícil situación que se generó “porque la empresa no pudo acreditar la documentación”, al sostener que “debemos dar vuelta la página y pensar en los pasos subsiguientes”, concluyó el intendente.

“Estamos analizando alternativas”

Por su parte, Sergio Bohe remarcó que esta situación representa “una frustración compartida por muchos trabajadores municipales, funcionarios políticos y los miembros del Consejo Deliberante, que construyeron este pliego que es el marco en el que se movía la licitación, al tiempo que afirmó que “estamos analizando las distintas alternativas para dar continuidad al servicio después del 1 de junio”.

Expuso que una de las posibilidades “es un nuevo llamado a licitación”, pero “no descartamos ninguna otra alternativa sobre la base de los consensos con los concejales. En los últimos años hemos tenido diferentes procesos de mora”.

“Teníamos muchas expectativas; hasta último momento se trabajó intensamente con la empresa MR, a quienes les reconocemos el esfuerzo y las presentaciones que hicieron. Queríamos dar certezas en temas complejos como el traspaso del personal, el inicio de las actividades y otras cuestiones fundamentales, ya que se busca mejorar continuamente el sistema”, explicó.

En ese contexto, señaló que este pliego constituía “un enorme salto de calidad para la ciudad, para lo que se trabajó intensamente desde el Ejecutivo y el Legislativo, pero finalmente no se llegó al objetivo. Ahora debemos evaluar los pasos a seguir para mantener esta idea de lograr un servicio de transporte público que sea el mejor para la ciudad”.

Del mismo modo, afirmó que “tenemos que aprender sobre los errores y los aciertos, pero debemos tener en cuenta que la última licitación en este rubro se concretó hace 19 años. Todo este proceso fue muy trabajoso; recordemos que además hubo impugnaciones cruzadas y un amparo de una de las oferentes puesto en el mes de febrero”.

“Ahora debemos garantizar el servicio de transporte público y procurar dar ese salto de calidad que habíamos logrado en el paso anterior. De momento, ya hemos tenido varias prórrogas en estos últimos años, pero abordaremos todas las instancias para resolver este problema al vecino, que es la primera consigna que tiene esta gestión”, recalcó