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Tras recuperarse de un cuadro gripal leve que lo mantuvo en reposo durante el fin de semana, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó la apertura de licitación para finalizar el camino costero del barrio Stella Maris. Durante la rueda de prensa dada en este marco, el jefe comunal se metió de lleno en la interna política local y respaldó las aspiraciones de Maximiliano Sampaoli de competir por la intendencia.

Luego de que Sampaoli ratificara su intención de postularse en el Streaming de Diario Crónica, Macharashvili aseguró que la noticia no lo tomó por sorpresa y avaló su figura dentro del espacio.

“Hace ya tiempo que Maxi (Sampaoli) había dicho que iba a hacerlo. Habíamos dicho casi todos que es el candidato natural, así que está bueno que lo reafirme”, sostuvo. Asimismo, valoró que otros precandidatos también hayan expresado su voluntad de participar y señaló que ahora resta observar “cómo se arma todo este esquema”.

En paralelo, al ser consultado sobre el adelantamiento de las elecciones provinciales al próximo 21 de marzo, el mandatario local reconoció haberse enterado en el momento sobre la confirmación de la fecha, aunque evitó polemizar.

“Estaremos viendo esto a ver cómo se desarrolla. Yo creía que iba a ser en abril, para el 14, que era mi cumpleaños, así que creí que Nacho (Torres) iba a ponerla para esa fecha”, ironizó.