El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, mantuvo una reunión de trabajo con el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, con el objetivo de avanzar en distintos temas de gestión vinculados a obras de infraestructura de alcance local y regional.

Durante el encuentro, que tuvo lugar este lunes, se destacó la reciente autorización de la Legislatura Provincial al Poder Ejecutivo para tomar un financiamiento internacional con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 150 millones de dólares, destinado a la ejecución del acueducto Comodoro Rivadavia. Esta obra beneficiará a miles de vecinos de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, dando respuesta a una demanda histórica de la región.

“Estamos ante una decisión política clave que nos permite empezar a saldar una deuda histórica con nuestros vecinos”.

El proyecto contempla la construcción de una nueva conducción de 41 kilómetros entre las estaciones de bombeo de Valle Hermoso y Cerro Negro, además de la ejecución de dos cisternas en Cerro La Mata, una línea de alta tensión de 132 kV y una Estación Transformadora en Sarmiento, lo que permitirá garantizar el abastecimiento de agua potable y fortalecer el sistema energético asociado.

El intendente Macharashvili remarcó la importancia del avance institucional logrado, al indicar “estamos ante una decisión política clave que nos permite empezar a saldar una deuda histórica con nuestros vecinos. El acueducto es una obra estructural que marcará un antes y un después para el desarrollo de toda la región”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial y la aprobación legislativa del financiamiento y enfatizó que “el acompañamiento de la Legislatura y el acceso a un crédito internacional en condiciones muy favorables demuestran que, cuando trabajamos de manera articulada, podemos concretar proyectos que mejoran de forma directa la calidad de vida de nuestra gente”.

Macharashvili destacó la mirada regional del proyecto y el diálogo permanente con la Provincia, al expresar “seguiremos impulsando una agenda común, pensando en Comodoro y en el futuro de toda la región, con obras que generen desarrollo, empleo y previsibilidad”.

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna subrayó la relevancia del financiamiento aprobado y la decisión de avanzar en obras estratégicas, al señalar que “este acuerdo con la CAF nos permitirá llamar a licitación y poner en marcha una obra fundamental como el acueducto y la línea de alta tensión, reafirmando el compromiso de trabajar junto a los municipios por el crecimiento de la provincia”.

“Se trata de un financiamiento por 150 millones de dólares, con condiciones muy favorables, que va a permitir llamar a licitación para realizar de una obra tan fundamental”, manifestó Menna quien añadió que “además dialogamos con el intendente temas vinculados a la ciudad, a la región y remarcamos la decisión de trabajar articuladamente entre el gobierno provincial y los municipios”.