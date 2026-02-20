Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezaron la apertura de sobres correspondiente a la licitación de la obra del conducto pluvial de descarga al mar, que apunta a un cambio sustancial para el sur de la ciudad. “Esta obra es parte del plan que estamos llevando a cabo para que la cuenca hídrica de zona sur tenga las soluciones que necesita”, expresó el jefe comunal.

El acto se desarrolló este viernes, en la Asociación Vecinal de barrio Juan XXIII, con la presencia Othar Macharashvili; Ignacio Torres; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia, Hernán Tórtola; miembros del gabinete municipal; funcionarios y legisladores provinciales; concejales; vecinalistas; y representantes de las empresas oferentes.

Cabe destacar que, la obra “Conducto Pluvial de Descarga al Mar” será financiada en conjunto entre el Municipio y Provincia y tiene como objetivo principal solucionar los graves inconvenientes que se generan en la zona sur de Comodoro Rivadavia ante grandes precipitaciones, mejorando el sistema de drenaje urbano y la infraestructura hídrica de un amplio sector. En la ocasión, la empresa CPC presentó una oferta de $16.761.523.406,71, en tanto que Rigel cotizó $28.934.046.882,23 y la firma Edisud ofreció $18.840.042.910,01.

En ese marco, Macharashvili resaltó que esta licitación es el resultado “del articulado entre vecinales, vecinos, empresas, Municipio y gobierno provincial en todos sus estratos. Esta obra llevará soluciones definitivas a la zona sur, pero recordemos que ya había sido licitada y fue frustrada, por lo que nos propusimos financiarla en partes iguales con Provincia, lo que significa un esfuerzo muy grande”.

Subrayó que “mejorará la calidad de vida de muchos vecinos y es parte del plan rector que estamos llevando a cabo para que la cuenca hídrica de zona sur tenga las soluciones que necesita y las aguas vayan a su destino. Hoy concretamos este primer paso, pero todos debemos comprometernos y controlar que la obra se concrete, tanto desde la Municipalidad como desde Provincia, pero también los vecinos, todos verificando que las cosas se hagan bien y que se cumplan con los plazos”.

Finalmente, el intendente manifestó su agradecimiento al gobernador, ya que “este pedido que nace de la necesidad de los barrios, fundamentado por los equipos técnicos”, al tiempo que destacó que “el trabajo conjunto es el camino que debemos recorrer en beneficio de cada uno de los vecinos, más allá de los colores políticos”.

Ignacio Torres: “Podemos ponernos de acuerdo con el Municipio”

Por su parte, Torres sostuvo que “esta obra representa un esfuerzo enorme de todos los contribuyentes de Comodoro Rivadavia y de la provincia de Chubut. Demostramos que podemos ponernos de acuerdo con el Municipio para avanzar en una obra que es un acto de justicia para todas esas familias que perdieron todo. Invitamos a los vecinos a ser parte de la auditoría de esta obra para controlar los avances entre todos”.

Hernán Tórtola señaló que “más allá de los 1300 metros de ducto que se van a cambiar, de los sumideros, de las cámaras y de la renovación de todo lo que son las cañerías de agua y cloaca, esto brindará una mejora sustancial en todo lo que es la zona sur de Comodoro Rivadavia y mejorará la calidad de vida de los vecinos de un amplio sector de la ciudad”.

Por último, el presidente de la Asociación Vecinal de barrio Juan XXIII, Víctor Bonzano, indicó que “esta licitación es una muestra más de lo que es la labor articulada, ya que nos juntamos con los equipos del Municipio y Provincia para trabajar en esto. Desde nuestro lugar, debemos acompañar y agradecer la decisión política de financiar esta obra con fondos de ambas partes; este es un claro ejemplo de lo que necesita la gente”.

