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Un policía fue atropellado durante la noche del sábado en la esquina de Belgrano y Rawson, en pleno centro de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, cuando el efectivo cruzaba la calle por la senda peatonal.
La situación fue advertida por el Centro de Monitoreo, que alertó a la Policía sobre una persona atropellada. Al arribar al lugar, los agentes encontraron al hombre sobre la calzada.
Según relató el propio efectivo, fue embestido por un Chevrolet Cruze mientras cruzaba la calle. El vehículo era conducido por un hombre de 29 años, quien fue sometido a un test de alcoholemia realizado por personal de Criminalística y de Tránsito Municipal.
El resultado fue positivo y arrojó casi 3 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, durante el procedimiento se constató que el conductor no contaba con el seguro obligatorio, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.
El automóvil fue secuestrado por personal de Tránsito y trasladado al Corralón Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades, informó ADNSUR.
Cómo se encuentra el policía
El efectivo no presentaba lesiones visibles al momento de ser asistido y, de acuerdo con el informe policial, no corría riesgo su integridad física. Sin embargo, manifestó algunas dolencias como consecuencia del impacto.
Posteriormente, se trasladó por sus propios medios hasta un centro médico para recibir atención y someterse a los controles correspondientes.
El conductor quedó detenido por una infracción contemplada en el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La Justicia tomó intervención para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.
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