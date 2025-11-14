Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desesperante búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales se extiende por más de un mes sin obtener resultados positivos, lo que mantiene en vilo a sus familias y a la comunidad de la zona sur de Chubut. La pareja partió desde Comodoro Rivadavia con destino a Camarones para un viaje breve por la ruta nacional N° 1, y fueron vistos por última vez el sábado 11 de octubre.

La preocupación se disparó el lunes 13 de octubre, cuando los intentos de comunicación resultaron fallidos al encontrar los teléfonos de ambos apagados. Fue entonces cuando Aldana Botha, hija de Juana, recurrió a las redes sociales en un desesperado llamado para ubicar a un hombre apodado “Beto” que residiría en Ciudadela, Comodoro Rivadavia, con quien su madre estaría en ese momento.

Tras la denuncia formal, se iniciaron intensivos operativos de búsqueda que involucraron a más de cien personas, incluyendo personal de Protección Civil, canes rastreadores, y efectivos de las policías local y federal, así como bomberos de Trelew y Comodoro Rivadavia. Un punto clave se produjo el viernes 17 con el hallazgo del vehículo en el que se movilizaba la pareja.

Las tareas de rastrillaje se focalizaron en la geografía accidentada de la costa marítima, ampliándose a varios kilómetros. En las últimas horas, según el informe, los efectivos cubrieron aproximadamente 20 kilómetros desde el Zanjón de Visser hacia el establecimiento Lamar.

Gabriela Kreder, hija de Pedro, compartió la angustia de la situación en SETA TV. “Hasta ahora no hemos tenido novedades lamentablemente. Lo único que sabemos es que se sigue buscando”, expresó. Recientemente, el jefe de la brigada, Patricio Rojas, le confirmó que los objetos hallados en la costa no pertenecen a su padre ni a Juana.

La familia se encuentra a la espera de los resultados de las pericias realizadas en la camioneta: “Se levantaron las huellas, se levantó el ADN, todo todo lo que se hace en el peritaje y nos tomaron a nosotras la muestra ADN para hacer la comparativa. Pero todavía no tenemos resultado de eso y es lo que estamos esperando”, detalló.

La familia de Pedro y Juana mantiene la esperanza de saber qué sucedió con ellos, como manifestó Gabriela: “Voy a estar conforme el día que sepa qué pasó con mi papá“. Mientras tanto, las comunicaciones con la brigada de búsqueda se han espaciado debido a la falta de novedades concretas.