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Un hecho de robo millonario en un local comercial de la localidad de Comodoro Rivadavia causó bronca e indignación en la comunidad. Una persona desconocida ingresó a un negocio dedicado a la venta de ropa y sustrajeron una gran cantidad de elementos. La dueña del lugar, Adriana, lamentó lo sucedido y comentó que ya no le quedan fuerzas.

El delincuente que robó en el local de la avenida Kennedy se llevó prendas de marcas reconocidas y una computadora. Según contó la comerciante, el valor de lo robado supera los $3 millones. Asimismo, dio a conocer que el hombre habría permanecido casi 20 minutos dentro del negocio, al que entró después de romper un vidrio.

Las cámaras del local registraron el ingreso y el recorrido del hombre. Según Adriana, el ladrón apartó algunas prendas y se llevó conjuntos y remeras de marcas reconocidas. Tras el robo, comerciantes de la zona compartieron imágenes de sus propias cámaras, aunque no se distinguiría con claridad el rostro del sospechoso.

La mujer damnificada señaló que integrantes de la Brigada le informaron que tendrían identificado al presunto autor, pero que la investigación esperaba una definición de la Fiscalía para avanzar. También indicó que le solicitaron nuevas fotografías vinculadas con el caso.

“Llegar acá y ver que tu local está vacío da bronca e impotencia. Me levanté, pero así como me levanté me volvieron a tirar”, comentó a Seta TV. Además, agregó: “Es un trabajo muy fino. Me dicen que es una persona indigente, pero no es tonto”, y pidió: “Que Fiscalía haga algo. Que vayan, lo agarren y me digan: ‘Acá lo tenés’“.

Además, la comerciante afirmó que otros locales de la avenida Kennedy suf, y rieron robos y pidió que se refuercen los patrullajes en la zona. Aunque durante el día cuentan con una persona que realiza tareas de seguridad, consideró que esa presencia no alcanza para cubrir todos los negocios, especialmente por la noche.

Los comerciantes prevén reunirse durante el fin de semana para analizar medidas de prevención, entre ellas la posibilidad de contratar adicionales policiales.

Además de la pérdida de mercadería, la dueña deberá afrontar los gastos para reponerla y sumar alarmas. Dijo que evalúa solicitar un préstamo y agradeció el acompañamiento de sus clientas, de otros comerciantes y de su familia. El local está ubicado en avenida Kennedy 2158.