La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, mantuvo un encuentro con autoridades de Vialidad Nacional para coordinar los trabajos que se realizarán por la obra “Reparación de la vereda Paseo Costero – Etapa 1”.

La intervención permitirá resolver daños estructurales en un sector clave del paseo costero, utilizado a diario para actividades recreativas, deportivas y de circulación. Para su ejecución será necesario interrumpir, en forma parcial, el tránsito sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen. Está previsto que las labores se lleven adelante en enero aprovechando el verano y la disminución del flujo vehicular por las vacaciones.

El proyecto se desarrollará sobre el tramo comprendido entre Ruta Nacional N° 3 y la calle Ramos Mejía, donde actualmente se observan hundimientos, roturas y excavaciones parciales producto del deterioro del pluvial soterrado de 1.900 mm de diámetro. El conducto, construido originalmente, se encuentra corroído por el paso del tiempo y la filtración constante de agua. Vialidad Nacional aportará el nuevo pluvial que será instalado durante la obra que ejecutará el Municipio con fondos propios.

En ese sentido, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, destacó la decisión del Municipio de avanzar con la obra a pesar de que la Ruta Nacional N° 3, se encuentra bajo la administración de Vialidad Nacional. “Es importante para nuestros vecinos y para el funcionamiento de la ciudad y debemos repararla”, sostuvo al agregar que “tenemos que cambiar el pluvial completo, porque está corroído y filtra agua por debajo, lo que lava el suelo y provoca que el paseo se hunda. Ya sufrimos varias roturas y ahora vamos a darle una solución definitiva”, destacó.

Asimismo, incluye la excavación del sector, la colocación del nuevo conducto, la construcción de una cámara de inspección para facilitar el mantenimiento futuro y la restitución integral de la vereda y la ciclovía, respetando la configuración actual del paseo.

La última semana, el equipo de Infraestructura llevó adelante una reunión técnica con Vialidad Nacional y con áreas municipales vinculadas al ordenamiento del tránsito. Participaron Defensa Civil, Tránsito Municipal, Semaforización y la Secretaría de Control Urbano y Operativo.

“El objetivo fue comenzar a coordinar con todas las áreas técnicas para poder realizar la obra. Vamos a tener que generar un corte de ruta para el cambio del pluvial, por lo que hoy nos encontramos trabajando en la definiciones del operativo para ordenar el tránsito y reducir al máximo las molestias a los vecinos”, comentó.

El funcionario señaló que su desarrollo está previsto para enero, aunque en ese sentido, explicó que aún “falta definir la fecha exacta porque dependemos del clima, pero será durante ese mes”. En relación a los trabajos, sostuvo que “serán aproximadamente 12 o 13 días de obra, con 9 días de excavación y otros cuatro o cinco para la colocación del asfalto”.

“Vamos a estar encima de la obra para que avance lo más rápido posible. El objetivo es garantizar seguridad, mejorar la transitabilidad y resolver un problema histórico de este tramo del paseo costero. Queremos evitar molestias innecesarias a los vecinos y, al mismo tiempo, asegurar que quede resuelta como corresponde para los próximos años”, concluyó Ostoich.