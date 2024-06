Este jueves, continúa el fuerte operativo de emergencia y protocolo coordinado entre las distintas secretarías de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con la colaboración de las cuadrillas de Vialidad Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil de Chubut, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y empresas privadas que se sumaron para prestar ayuda con maquinarias.

Desde horas tempranas, el personal de Defensa Civil recorrió los distintos sectores de la zona norte y sur de la ciudad, cumpliendo con la tarea de arrojar sal en las distintas calles, principalmente del sector alto, para despejar la escarcha y garantizar la circulación vehicular. Pero, la acción preventiva se vio afectada por la intensa caída de nieve.

En referencia a la situación, el Director General de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, explicó que “toda la madrugada estuvimos tirando sal. Iniciamos -detalló-, alrededor de las 10 de la noche en algunas arterias como la avenida Rivadavia, calles Dorrego, Ameghino, Alsina, Alem y toda la zona de La Loma”.

Con el correr de las horas, la sorpresiva nevada en toda la ciudad impidió liberar las calles para el tránsito y entonces se suspendió la circulación de las distintas líneas de colectivos urbanos hasta nuevo aviso. Por eso, Barrionuevo advirtió que la inclemencia “va a seguir creando problemas por lo que le pedimos al vecino que aproveche este feriado y que se quede en su casa para evitar accidentes de tránsito”.

Otros de los sectores altos afectados por la caída de nieve fueron el camino Roque González, Camino del Centenario, los barrios Pietrobelli, Newbery y toda la franja del cerro Chenque. El responsable del organismo municipal insistió en que quien no lo necesite, no circule al decir que “la gente no está acostumbrada a andar sobre hielo o nieve y se les van los vehículos”.

En forma paralela, los inspectores de Tránsito se apostaron en los sectores altos más comprometidos por la acumulación de nieve, y en esa tarea Barrionuevo destacó que “nos está dando una ayuda importante, cortando muchísimas arterias, porque esas pendientes son muy pronunciadas y tenemos mucha acumulación de nieve”.

El Comité de Emergencia pide a los vecinos no salir de sus casas para evitar la circulación vehicular.

Rescate de las personas que viajaban en rutas

En cuanto al operativo de rescate de los camioneros, automovilistas y personas que estaban en viaje durante el temporal, esta madrugada del jueves fueron rescatadas alrededor de 250 personas y 115 autos que estaban varadas en plena ruta nacional N° 3, en la zona de Pampa Salamanca, al norte de Comodoro Rivadavia.

Allí, el personal de Vialidad Provincial y Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil de la provincia, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), el Ejército y la asistencia del personal del Municipio; estuvieron al frente del operativo para despejar de hielo la calzada y emprender a la mínima velocidad, el regreso a la ciudad para poner a resguardo a todas las personas en viaje.

De esa forma, el Director de Defensa Civil describió que “alrededor de las 5:30 de la mañana pudieron terminar de bajar e ingresar a la ciudad de Comodoro, escoltados por varios vehículos de la Subsecretaría de Protección Civil de la provincia que estuvo trabajando con Vialidad en la zona, con la colaboración del Ejército Argentino, que estuvo ayudando en la evacuación de vecinos que estaban aislados en la zona. Quedaron algunos vehículos que no eran la prioridad, pero esto no significa que no van a continuar los trabajos ya que se tienen que rescatar estos vehículos también”.

En esta tarea además prestaron colaboración las empresas privadas que colaboraron toda la mañana para seguir limpiando las rutas N° 3 y N° 26. Sacaron los vehículos abandonados, hubo personas que quisieron quedarse en el vehículo, y el chofer de un camión no quiso dejarlo por temor a la carga. Siguen trabajando las máquinas con Vialidad Nacional”, graficó Barrionuevo.

Continúa el pronóstico de nieve y lluvia

El director municipal puntualizó que seguirán las inclemencias en lo queda de este jueves y para las próximas horas, según indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional. El funcionario precisó que “continuarán las precipitaciones, tanto de agua como de nieve, se estima entre 15 y 30 milímetros que van a caer en la ciudad. Por esta razón, tuvimos que cortar muchísimas arterias dada la acumulación de nieve, justamente para asegurarnos que no haya gente en tránsito”.

A todo esto, el Comité de Emergencia del Municipio mantiene las reuniones y comunicaciones con todos los sectores para monitorear la situación por el fuerte temporal. En ese aspecto, Barrionuevo afirmó que “estamos cumpliendo con distintas directivas de los responsables de las áreas municipales, con respecto a los trabajos que se están realizando, la prioridad que tienen algunas arterias y los vecinos con las situaciones puntuales de urgencia”.

