La comunidad de la localidad de Comodoro Rivadavia se encuentra de luto tras el fallecimiento de un hombre de 42 años, ocurrido el pasado sábado 17 de enero en el Hospital Regional. El deceso se produjo luego de que el paciente permaneciera internado en estado crítico tras un accidente doméstico ocurrido a comienzos de la semana anterior.

El episodio se originó cuando el vehículo del hombre, una camioneta, comenzó a desplazarse sin conductor por una calle que presentaba una pendiente pronunciada. Según la información oficial, el ciudadano quiso sostener la camioneta para tratar de frenar manualmente su marcha y así evitar que continuara rodando y pudiera provocar un accidente de mayor escala.

En la reconstrucción inicial del evento, se detalla que la víctima no logró controlar el movimiento del vehículo y fue alcanzado y embestido con violencia por su propia camioneta. Como resultado directo del impacto, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad, afectando principalmente la zona craneal. El personal de emergencia asistió a la víctima en el lugar y lo trasladó de urgencia al centro de salud, donde su estado fue catalogado como crítico.

Fuentes médicas confirmaron que, pocas horas después de su ingreso al centro de salud, se diagnosticó muerte cerebral en el paciente. Desde ese momento, permaneció con asistencia médica a la espera de una evolución clínica que lamentablemente no llegó. Las autoridades sanitarias confirmaron su fallecimiento en las últimas horas, generando conmoción en su entorno familiar.

Es necesario destacar que el personal policial intervino en la escena para llevar a cabo las actuaciones de rigor. Se realizaron peritajes sobre el vehículo involucrado y se recabaron testimonios de vecinos que presenciaron el momento en que la camioneta inició su trayecto sin control. Se trata de una muerte accidental, ya que no hubo participación de terceros ni sugerencias de una maniobra intencional.

Las diligencias judiciales continúan enfocadas en determinar con precisión la mecánica exacta del accidente, aunque la hipótesis principal se centra en un hecho fortuito ocurrido en el intento desesperado del hombre por evitar un desenlace más grave.