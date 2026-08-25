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El caso de Nico, el perro al que le falta un ojito y que quedó atrapado el pasado sábado en un charco de petróleo en la zona norte de Comodoro Rivadavia, demostró que el amor por los animales y el trabajo conjunto pueden darle una segunda oportunidad a un animal encontrado en condiciones críticas.

Desde la Veterinaria Roca, donde el can recibe tratamiento, informaron este lunes por la noche que Nico fue nuevamente evaluado por el equipo y presenta una evolución clínica favorable, con una mejora significativa respecto de su ingreso.

Actualmente se encuentra estable, volvió a comer por voluntad propia, toma agua con normalidad y continúa bajo tratamiento y monitoreo permanente.

“Durante su internación recibió fluidoterapia intravenosa, vitaminas, antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Además, se realizó un nuevo baño terapéutico para continuar eliminando los restos de petróleo presentes en su piel, observándose una importante mejoría“, precisaron.

No obstante, remarcaron que todavía presenta algunas lesiones cutáneas inflamadas e infectadas en las zonas que estuvieron en contacto con el petróleo, por lo que continuará con los cuidados correspondientes.

“También fue evaluado por una oftalmóloga, quien detectó una lesión ulcerativa en su ojo derecho. Ya se inició el tratamiento específico con colirios y continuará con seguimiento oftalmológico”, detallaron.

Asimismo, indicaron que en sus análisis se observó una leve elevación de los glóbulos blancos y una disminución de las plaquetas. A partir de este último hallazgo, se considera la posibilidad de una erliquiosis, que podría tratarse de una condición previa y no necesariamente estar relacionada con el accidente.

Además, se detectaron alteraciones en parámetros hepáticos que deberán continuar siendo controladas debido a la importante exposición al petróleo. “Aunque su evolución hasta el momento es muy positiva, Nico todavía necesita internación, controles veterinarios diarios y seguimiento mediante nuevos análisis”, aclararon.

Nico es atendido en la veterinaria luego de quedar atrapado en petróleo y ser encontrado en condiciones críticas.

Cómo colaborar

El grupo Comodoro Conciencia Activa, que encabeza el cuidado de Nico, también brindó información sobre su estado a través de las redes sociales. “Sigue comiendo bien. Tenía +39,2 de fiebre y le pusieron antibióticos”, comentaron, al tiempo que agregaron: “El hemograma salió bien a pesar de las lastimaduras”.

De igual manera, señalaron que presenta heridas de contacto infectadas en sus patas traseras. Según publicaron, el cuenco del ojo estaba lleno de pus y fue limpiado. “El ojo que sí tiene está irritado y conserva visión. Ahora quedó con una vía, con vitaminas y tiene una posible erliquia. Por ahora sigue internado”, cerraron.

Quienes puedan colaborar con mantas y sábanas en desuso, debido a que deben cambiarse varias veces durante el día, pueden comunicarse con Gabriela al 2974241341, Silvina al 2975278232 o Emilse al 2974336027.

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