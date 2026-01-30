Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Familiares y allegados de Valeria Schwab, la mujer víctima de femicidio, se movilizaron frente a la Municipalidad para exigir avances concretos en la investigación judicial. La hermana de la víctima, Jessica Schwab, expresó su profunda preocupación por la falta de resultados clave, como el ADN y la autopsia, y criticó duramente la difusión de información no confirmada por parte de algunos medios de comunicación.

La movilización tuvo lugar el viernes al mediodía y, durante la manifestación, Jessica tomó la palabra para exponer las inquietudes de la familia. Ella señaló que, si bien agradece el ofrecimiento de colaboración por parte del municipio, su foco principal es la Fiscalía: “yo tengo que ir a fiscalía a pedir celeridad en la investigación porque hasta ahora no tenemos los resultados del ADN y una autopsia parcial”.

Además de la preocupación por la evidencia científica, la hermana cuestionó fuertemente el tratamiento mediático del caso, asegurando que ciertas publicaciones han generado confusión y podrían estar perjudicando el proceso judicial. “Son todos supuestos. Fiscalía salió a desmentir el caso del supuesto albañil porque hay un medio de comunicación que salió a publicar la foto de esa persona”.

Tras la marcha, Jessica mantuvo una reunión con el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili. En este encuentro, se plantearon temas relacionados con la seguridad pública, solicitando la realización de obras para mejorar las condiciones en el sector donde se cometió el crimen, así como en otras áreas problemáticas como el camino costero del barrio Stella Maris.

La hermana también hizo hincapié en la deficiente comunicación entre las autoridades y los ciudadanos respecto a los mecanismos de denuncia. “También hice hincapié en que hay poca información sobre cómo hacer las denuncias. Hay gente que dice que va a la brigada, golpean y no los atienden. Pedí que difundan cómo un ciudadano puede denunciar“, manifestó.

Finalmente, la crítica se extendió a la comunicación de la Fiscalía con el entorno de la víctima: “Si yo no busco la ayuda, ellos no me van a llamar para proponerme algo. Si yo no voy, no me escribe nadie”. La familiar reiteró su demanda, esperando una respuesta sobre la dilación en los resultados de ADN y la existencia de una autopsia parcial.