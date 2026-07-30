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Luego de una jornada marcada por la paralización total del transporte público de pasajeros, los colectivos volverán a circular en Comodoro Rivadavia tras el principio de acuerdo alcanzado entre la Municipalidad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y las empresas involucradas en el traspaso de la concesión hacia Sol Bus.

La medida pone fin, al menos de manera transitoria, al conflicto laboral que dejó sin servicio a los usuarios y que se originó por la incertidumbre respecto al futuro de los trabajadores de Patagonia Argentina durante el cambio de operador del transporte urbano.

El intendente Othar Macharashvili confirmó que el Municipio logró destrabar el conflicto luego de mantener una reunión con representantes de la UTA y la CGT. Como principal resultado del encuentro, se resolvió convocar de manera urgente a una mesa de trabajo en la Subsecretaría de Trabajo para garantizar que cada trabajador perciba sus salarios y, en los casos que correspondan, las indemnizaciones previstas por la ley.

El encuentro se realizó en el marco de la transición hacia el nuevo esquema del servicio de transporte urbano y del traspaso de trabajadores entre las empresas involucradas. Además del pago de haberes e indemnizaciones, las partes acordaron priorizar la incorporación de los empleados a medida que avance la expansión del servicio concesionado y aumente progresivamente la cantidad de unidades de Sol Bus.

Los nuevos colectivos de Sol Mar que empezarán a circular en Comodoro Rivadavia.

A través de sus redes sociales, Macharashvili destacó que el Municipio utilizará “todas las herramientas legales disponibles para resguardar los derechos de los trabajadores”. Además, señaló que “acordamos priorizar su incorporación en la medida en que avance la expansión del servicio concesionado”.

“Nuestro compromiso es claro: defender a los trabajadores, garantizar el transporte público para los vecinos y encontrar soluciones con responsabilidad y dentro del marco de la ley”, concluyó el intendente.

Con este acuerdo, el Municipio busca encaminar la normalización del transporte público en Comodoro Rivadavia, brindando certezas tanto a los trabajadores como a los miles de usuarios que dependen diariamente del servicio.