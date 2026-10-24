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El intendente Othar Macharashvili encabezó este viernes en Parque Saavedra, el encuentro “El peronismo debate para ser una alternativa nacional”, que contó con la presencia de diputados, intendentes y dirigentes de distintos puntos de la provincia y del país, en el que convocó a sentarse a conversar para construir un proyecto alternativo y viable.

Durante su discurso, agradeció la presencia de autoridades, legisladores y compañeros provinciales y nacionales al expresar: “Bienvenidos a Comodoro, bienvenidos a su casa”.

Macharasvili destacó la diversidad de miradas presentes y sostuvo que las diferencias son señal de debate y no de conflicto. “Distintas miradas, distintas líneas: acá se piensa y se discute”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que “la discusión no puede ser un fin en sí misma” y planteó la necesidad de convertirla en una propuesta concreta. “Tenemos que sentarnos a conversar para construir un proyecto alternativo que vuelva a enamorar a la gente”.

Al referirse al contexto local, mencionó la pérdida de empleo petrolero, los comercios cerrados y las familias que no llegan a fin de mes, y cuestionó el impacto de las políticas del gobierno nacional sobre la realidad de Comodoro Rivadavia.

Respecto del orden de prioridades, Macharasvili fue claro: “Los nombres llegan a su tiempo. Primero, el proyecto”. Y agregó que “en política, el diálogo es lo que permite mejorarle la vida a la gente”.

Para cerrar, ratificó la apertura al diálogo con todos los sectores. “Esta casa tiene las puertas abiertas para todos”, señaló, y concluyó con un llamado a la acción: “Vamos a trabajar”.