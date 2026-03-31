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En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, este martes a media mañana, se realizó la apertura de la Muestra Estática de Malvinas en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, un espacio que mantiene viva la memoria, fortalece la identidad nacional y promueve la reflexión colectiva sobre la causa malvinense.

El acto contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili, miembros del gabinete, autoridades de las Fuerzas Armadas, representantes de la Unión de ExCombatientes de Malvinas y vecinos de la ciudad.

Muestra de Malvinas: emotivo homenaje con fuerte participación de la comunidad.

Durante su intervención, el jefe comunal destacó la importancia de sostener viva la memoria y el reconocimiento hacia los veteranos: “Como todos los años, uno cree que no lo va a movilizar, pero sinceramente cuando venís y charlás con gente que estuvo en las islas y cómo lo viven hoy, se genera un espacio de mucha sensibilidad. Esta muestra es para mantener la llama de la malvinización, que es tan importante”.

Asimismo, Macharashvili remarcó la carga emocional que tienen estas fechas, especialmente en lo personal, al expresar que “es muy fuerte estar con las Fuerzas y con los veteranos. Son días con muchos actos de reconocimiento a la entrega, entre los que se encuentra la vigilia, que es uno de los momentos más emotivos”.

Por su parte, el presidente de la Unión de ExCombatientes de Malvinas, Agüero, agradeció el acompañamiento institucional y de la comunidad, a la muestra que se configura como una herramienta de concientización: “Lo que queremos es que se visibilice lo que nosotros llevamos a Malvinas en 1982 y cómo han evolucionado las Fuerzas Armadas en estos 44 años”.

Othar Macharashvili participó de la apertura de la muestra de Malvinas en un acto cargado de simbolismo.

En ese sentido, resaltó el carácter unificador de la fecha al sostener que “Malvinas es una causa nacional en la que no existen banderías políticas. Esta muestra tiene como eslogan ‘conocer, amar y defender’. No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama”.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a recorrer la exposición y a ser parte de las distintas actividades programadas. “Queremos que todos conozcan la historia de Malvinas, que la amen y que puedan sostener lo que nos pertenece, porque es responsabilidad de todos”, concluyó.

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