Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A 32 años del atentado contra la AMIA, el jefe comunal de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, participó en el Encuentro Federal por la Memoria, donde más de 50 intendentes de 14 provincias se reunieron en la sede de la institución para reclamar justicia y firmar una declaración conjunta que volvió a poner en el centro el pedido de fin de la impunidad vigente desde 1994.

El eje del documento apunta a sostener el reclamo histórico por el esclarecimiento del atentado, preservar la memoria de las 85 víctimas fatales y reforzar acciones contra el antisemitismo en todo el país, además de promover políticas vinculadas a la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores, junto con el fortalecimiento de una Justicia independiente y eficaz como condición central para una sociedad más justa.

El Encuentro Federal por la Memoria reunió a jefes comunales de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, en lo que los organizadores definieron como una señal de federalización del reclamo por justicia.

También se sumaron el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien asistió en representación del Gobierno nacional en reemplazo de Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete. Asimismo, estuvieron presentes el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, junto a autoridades de comunidades judías de todo el país.

El momento central de la jornada fue la firma de la declaración conjunta por parte de los más de 50 intendentes, reafirmando el compromiso con el reclamo de justicia, la memoria de las 85 víctimas y el impulso de acciones concretas para prevenir y erradicar el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.

Previo a ese acto, se llevó adelante un homenaje a las víctimas del atentado con un minuto de silencio, el encendido de 85 velas y una plegaria del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra. Del momento participaron familiares de las víctimas, junto a autoridades de la DAIA y del Vaad Hakehilot de AMIA.

Como cierre, los jefes comunales recibieron una serigrafía del artista Martín Ron, creador de “El muro de la memoria”, obra emplazada en Pasteur 633. El evento se desarrolló en el marco de las actividades por el Mes de la Memoria organizadas por AMIA.

Leé más notas de La Opinión Austral