Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente Othar Macharashvili, recorrió en el Centro Cultural, el cierre anual de los talleres barriales, espacio en el que visitó cada uno de los stands y dialogó con los propios protagonistas, quienes mostraron a la comunidad la importante labor que llevan adelante en diferentes puntos barriales de zona norte y sur de la ciudad.

En la ocasión, el Ejecutivo Municipal, estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; y el secretario General, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco.

La muestra de los talleres contó con más de 3.000 participantes en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

Trabajo y esfuerzo

Al respecto, Othar Macharashvili, puso en valor el fortalecimiento de los talleres barriales que se brindan en distintos espacios comunitarios, al expresar que “es una de las actividades más reconocidas en los barrios. Los talleres culturales –resaltó- organizan la semana, los días, el tiempo del ocio, el tiempo de la creatividad y de construir ciudadanía”.

En el mismo sentido, destacó la importancia de reunir a los más de 90 talleristas, sus alumnos y familiares presentes en las instalaciones del Centro cultural, al remarcar que “la Muestra Anual de los talleres barriales, corona todo el trabajo y el esfuerzo de todo un año”.

El intendente Othar Macharashvili, se tomó su tiempo para charlar con cada uno de los expositores.

Interacción social positiva para los vecinos

De la misma manera, el secretario Sergio Bohe afirmó que dentro del ámbito de los talleres barriales “es muy importante la interacción social, el conocer gente nueva, el reconocerse en un espacio común como son las asociaciones vecinales de cada barrio, para también compartir el tiempo, la ilusión de crear y disfrutar cosas”.

“Estamos muy orgullosos de sostener en estos tiempos tan difíciles el trabajar en forma comunitaria. Es muy bueno que se mantengan estas prácticas en la ciudad que tanta falta le hacen y que tanto se disfrutan. Son lugares donde entablar una relación social, comunitaria y construir vecindad”, analizó el funcionario.

Los vecinos pudieron disfrutar de las distintas propuestas de los talleres barriales.

Más de 3000 alumnos asisten a los talleres

Cabe destacar, que el programa de Talleres Barriales se lleva a cabo en más de 80 sedes distribuidas por los diferentes barrios de nuestra ciudad, abarcando distintas disciplinas de oficio, recreación, artes, música y audiovisuales. Más de 3000 alumnos asisten regularmente a estas capacitaciones, lo que marca la importancia de estas políticas que lleva adelante el Municipio.