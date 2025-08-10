Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo se realizó, en Comodoro Rivadava, el acto por el 113° Aniversario de la Fuerza Aérea Argentina. Creada en 1912 como Escuela de Aviación Militar del Ejército Argentino, la institución cumple con un rol importante en la ciudad, punto estratégico para el desarrollo de las tareas de la Fuerza.

La ceremonia se desarrolló en la IX Brigada Aérea, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el jefe de la Guarnición Aérea Comodoro Rivadavia, Franco Paglione; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; Veteranos de la Guerra de Malvinas; e invitados especiales.

El acto se realizó en la IX Brigada de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia.

Cabe destacar, que la Fuerza Aérea cumple un rol fundamental en nuestra ciudad, no solo a través de su labor habitual, sino también colaborando con la comunidad ante situaciones complejas. Además, la Banda Militar de Música “Capitán Luis Candelaria” acompaña en distintos actos y eventos que lleva adelante el Municipio.

Durante el acto, se dio lectura al mensaje del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien recalcó que “hace 113 años se oficializaba la creación de la Escuela de Aviación Militar y, desde entonces, generaciones de hombres y mujeres han vestido con orgullo este uniforme, honrado el legado de nuestros pioneros del aire y forjando día a día una institución comprometida con la excelencia, el profesionalismo y la vocación de servicio”.

Posteriormente, se desarrolló un desfile terrestre por parte de los efectivos de la fuerza y, tras la finalización de la ceremonia protocolar, los presentes compartieron el tradicional vino de honor en el Casino de Oficiales. Allí, el jefe de la Guarnición Aérea, Franco Paglione, agradeció a las autoridades “por el acompañamiento en una fecha tan especial para nuestra institución”.